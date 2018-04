Un plus de energie la inceput de primavara

Recunosti simptomele pentru ca le-ai trait odata cu mama ta. Iti aduci aminte de momentele cand se enerva din orice, de starile proaste care apareau pe nepusa masa, de insomniile de care iti menționa in treacat. Apoi ai aflat ca se apropie menopauza si ca aceasta este „vinovata” de

Vrei sa ai oua perfect de Paste? In primul rand trebuie sa respecti cateva reguli atunci cand le fierbi. Pentru a nu se sparge, ouale trebuie fierte corect. Nu le pune reci la fiert Daca vrei sa nu se sparga, ouale nu trebuie sa le pui reci la fiert. Asadar, inainte de a le fierbe scoate-le cu

Cartofii sunt o leguma foarte populara in intreaga lume. Acestia sunt folositi in mii de preparate, insa pot fi foarte periculosi. Mare atentie unde depozitezi cartofii. Daca ii ai de prea mult timp in casa, trebuie sa ii arunci imediat. Cartofii pot putrezi si emana solanina, o substanță