Un Sactuar al Sanatatii

Centrul INFRAFIT detox & medicina biologica este o clinică dedicată preventiei, îmbunătățirii si recupararii sanatatii și mai ales mentinerii starii de bine. Reprezinta fuziunea perfecta a tehnologiilor futuriste, tehnicilor biomedicale revolutionare si abordarii integrative.De peste 10 ani, centrul Infrafit se gaseste intr-o zona centrala si linistita din Bucuresti, si este locul in care se pot urma diferite tipuri de programe de sănătate, de la detox, pierdere în greutate, antistres, si energetice, pana la programe complexe medicale, de diagnostic si terapii biologice pentru vindecare si regenerare .Stim ca boala lovește fara s-anunte, iar acolo unde medicina modernă eșuează, reusesc cel mai adesea medicina biologica si abordarea integrativa.Fiecare mărturie la Infrafit, este la fel de miraculoasă ca și următoarea, iar povestea din spatele Centrului Infrafit urmează perfect acest tipar. Raluca Iliescu, fondatoarea centrului Infrafit, a avut o rascruce a sanatatii in 2000 si a apelat la medicina biologica si la abordarea integrativa , în locul tratamentelor medicamentoase invazive. Uimita de rezultate si recuperarea rapidă a sănătății , Raluca a început să aiba un vis, acela de a impartasi aceste metode si cu alții printr-un centru-medical. Astăzi, Infrafit este un pilon al abordarii sănătății non invaziv, cu un renume in acest sens.Poate că cel mai distinctiv atribut al centrului Infrafit este programul biologic de preventie prin care se identifica potentialele cauze generatoare de boala, inainte ca acestea sa loveasca. Intotdeauna e mai simplu sa previi.Aici, fiecare program se personalizeaza si bineinteles ca durata și intensitatea oscileaza, in functie de specificul programului si mai ales de obiectivele finale. In cazul programelor medicale, protocolul este stabilit de medic in urma diagnosticului biologic, iar pacientul este evaluat lunar pentru monitorizarea rezultatelor si supervizarea nu se opreste pana in momentul in care s-a recuperat din boala.Restul programelor , detox, energetice, pierdere in greutate, se personalizeaza de la cele potrivite pentru începători si terminand cu cele destinate clientilor fideli.In general, cele de două și trei zile oferă un meniu de “degustare” al tratamentelor si terapiilor și se concentrează pe întinerire si pe starea de bine. Acestea sunt ideale pentru o pauză relaxantă sau un week-end de rasfat.Cu toate acestea, INFRAFIT oferă un meniu de servicii atât de specializat, încât oaspeții cu un obiectiv determinat și mai mult timp la dispozitie, să poată experimenta un sejur cu adevărat transformator. Programele de șapte până la zece zile includ multiple terapii specifice, supervizare medicala, nutritie personalizata și un plan de sănătate pentru acasa. Cei care au în vedere un anumit obiectiv, se pot înscrie la unul dintre aceste programe , care vizează domenii precum detox, pierderea în greutate, refacerea energetica, gestionarea stresului și optimizarea sănătății și a speranței de viață.Infrafit este locul ideal pentru mai multe tipuri de experiențe in beneficiul sanatatii, insa punctul forte ramane medicina biologica: revizuirea completa a sanatatii, tratarea oricarei afectiuni generate de cauze biologice si regenerarea organismului.Ce mai este de stiut: medicii au o experienta vasta , fiecare terapie si program se explica in cel mai mic detaliu inclusiv contraindicatiile, discretia si curatenia sunt la superlativ, oaspetii au la dispozitie totul pentru confortul personal, inclusiv cosmetice organice la discretie in fiecare baie si nu in ultimul rand, exista si cateva unitati de cazare pentru cei din afara Bucurestiului sau din afara tarii.Conceptul și filosofia lor asupra sanatatii, ofera rezultate palpabile iar obiectivul este un impact pozitiv pe termen lung asupra fiecărui oaspete.Centrul Infrafit ofera in primul rand solutii, dar si un rasfat practic si mai ales util!Str Icoanei 40, Bucuresti; 0754890153; www.infrafit.ro