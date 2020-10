Urina cu spuma poate indica o boala grava. Cand este cazul sa mergi la doctor

Urina nu este doar un mod prin care corpul tău se eliberează de toxine și elimina ceea ce nu are nevoie, ci și un sistem de alertă despre sănătatea ta în general, deoarece culoarea sau starea acestor fluide corporale pot spune multe despre sanatatea noastra.Unul dintre semnele pe care ar trebui sa le iei in considerare este atunci cand urina ta are spuma recurenta, deoarece poate fi semn al unei boli grave.Suzanne Falck, medic de familie, explică faptul că este normal ca bulele sa apara in urina, mai ales daca acestea nu sunt frecvente.Dacă acest lucru se întâmplă ocazional, se poate datora mai multor motive: cum ar fi presiunea ridicată în vezică datorită supraumplerii, medicamentelor eliberate pe bază de rețetă sau dietei. Cu toate acestea, Falck spune că ar trebui sa ne ingrijoram daca urina noastra are frecvent spuma, deoarece acest lucru poate fi cauzat de boli de rinichi.Kalani Brady, cercetător la Școala de Medicină John A. Burns, a explicat că bulele din urină sunt un semn că rinichii o boală numită nefropatie renală.Această afecțiune determină eliberarea unei cantități mari de proteine ​​prin urină, iar spuma se formează prin reacția macronutrienților la oxigenul din mediul înconjurător.Dr. Fleck a explicat că rinichii filtrează apa suplimentară sau deșeurile din sânge și o transformă în urină.Printre substanțele eliminate se numără mineralele și substanțele chimice în exces pe care corpul le-a considerat inutile, dar în cazul bolilor renale cronice, unele substanțe prea mari pentru filtrarea rinichilor - cum ar fi proteinele - trec în vezica urinară și sunt aruncate, aceasta este numită proteinurie.Acest lucru se întâmplă deoarece rinichii nu funcționează corect și prezintă leziuni grave, de aceea este necesar să mergeți la un specialist pentru a efectua testele relevante și pentru a determina dacă aveți proteinurie.Umflături la nivelul ochilor, feței sau picioarelor ca și cum ați reține fluideÎn unele cazuri, colesterolul foarte ridicatPierderea poftei de mâncareGreață și vărsăturiModificarea cantității de urină produsăLa bărbați, cantitatea de material seminal produs poate fi redusă sau pot apărea probleme de infertilitate