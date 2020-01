Vaccinarea, obligatorie din februarie

Proiectul a fost blocat de mai bine de doi ani in comisiile parlamentare si prevede, printre altele, ca, in cazul vaccinurilor obligatorii, consimtamantul pentru imunizare se prezuma ca fiind dat.Conform prevederilor din proiectul de lege, parintii care vor refuza sa isi vaccineze copiii si sa nu participe la actiuni de informare cu privire la beneficiile imunizarii vor fi sanctionati cu amenda de pana la 10.000 de lei. Intalnirile vor avea loc in cabinetele medicilor de familie. De asemenea, parintii care vor refuza vaccinarea nu isi vor mai putea duce copiii in colectivitati. Vaccinarea va putea fi refuzata doar in in care copilul prezinta o reactie adversa la unul dintre vaccinuri sau la mai multe. Intoleranța copilului va fi atestata printr-un certificat.Odata ce legea va fi adoptata, copiii nevacccinati ar putea sa nu mai fie primiti la gradinite sau scoli. La inscriere, unitatile de invatamant vor fi obligate sa solicite parintilor o adeverinta care sa ateste efectuarea vaccinurilor.In cazul în care copilul nu este imunizat sau schema de vaccinare este incompleta, cel mic trebuie vaccinat in termen de un an.