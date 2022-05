Variola maimutei, boala care sperie acum Europa. Care sunt simptomele acestei infectii

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anuntat ca in acest moment se fac cercetari pentru a afla de unde a pornit acest focar si de ce se raspandeste in special in comunitatile de homosexuali.Endemică în Africa de Vest, această boală virală ("monkeypox") a fost acum detectată în Portugalia la "peste 20 de cazuri suspecte (...) în regiunea Lisabonei (vest), dintre care cinci au fost confirmate", a anunţat Direcţia Generală de Sănătate din Portugalia într-un comunicat de presă."Aceste cazuri, majoritatea tineri, toţi bărbaţi, prezentau leziuni ulceroase", a precizat autoritatea sanitară. In Spania a fost declarate 8 cazuri suspect, inca neconfirmate prin teste.Potrivit autorităţilor spaniole şi portugheze, care au declanşat alertă naţională de sănătate, această boală rară nu este foarte contagioasă de la om la om, nu are tratament şi, în general, se vindecă de la sine.Începând din 6 mai, şapte cazuri au fost identificate în Marea Britanie, dintre care patru cazuri la persoane identificate drept "homosexuali, bisexuali sau bărbaţi care întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi", potrivit Agenţiei britanice de Securitate (UKHSA).