VIDEO Infectia cu coronavirus 3D

Videoclipul VR al cavitatii sale toracice arata cum se raspandeste in ambii plamani infectia cu coronavirus (culoarea galbena). Cu doar cateva zile inainte de realizarea imaginilor, pacientul nu a avut simptome, potrivit CNN.La cateva zile insa, starea acestuia s-a deteriorat, iar medicul Keith Mortman, care il avea in grija, a surprins in imagini cum infectia se raspandeste in plamani.Barbatul fusese diagnosticat cu COVID-19 si pus la izolare la un alt spital, unde nu avea decat simptome: febra, tuse si dificultati de respiratie. In cateva zile, starea lui a inceput sa se deterioreze rapid.Vezi VIDEO pe supermame.ro