Vitaminele de care au nevoie femeile dupa varsta de 30 de ani

Potrivit unui studiu publicat de Dessau Medical Center, Germania; Femeile ar trebui să consume colagen incepand cu vârsta de 30 de ani, ca să întârzie îmbătrânirea. Iata cele mai importante vitamine de care are nevoie o femeie dupa varsta de 30 de ani.Acesta se gaseste in susan, smochine uscate, naut, midale, macris.Această vitamină îmbunătățește circulația sângelui și previne anemia. Se gaseste in broccoli, sparanghel, varză fermentată.Ajută la o absorbție mai bună a substanțelor nutritive esențiale și este asociată cu creșterea densității osoase. Se gaseste in tofu, suc de portocale, ciuperci, lapte de soia, cereale.Reglează nivelurile de colesterol din sânge și întârzie îmbătrânirea prin eliminarea radicalilor liberi. Se gaseste in migdale, nuci, arahide, avocado, floarea-soarelui, chia, salată verde, spanac, ovăz.Reduce nivelul de glucoză din sânge. Protejează de asemenea sănătatea rinichilor. Se gaseste in linte, porumb, alune de pădure, fistic, stafide, prune uscate.