Zahar sau miere? Doctorul raspunde

Atât mierea, cât și zahărul conțin glucoză. Iar organismul, spune dr. Kantor, descompune alimentele în glucoză pentru a crea "combustibil" și rezervă de energie. Cu cât este mai complex un aliment, cu atât va trebui să lucreze mai mult.Zahărul este compus din 50% glucoză și 50% fructoză rafinată. Acesta este asociat cu obezitatea, bolile hepatice și diabetul. Se descompune rapid, ceea ce crește cantitatea de glucoză din sânge. În plus, fructoza pe care organismul tău nu o folosește este transformată în grăsime localizată care este păstrată în șolduri și fese pentru o utilizare ulterioară.Mierea este, de asemenea, format din zahăr, dar conține doar 30% glucoză și mai puțin de 40% fructoză. În plus, conține alte 20 de tipuri de zaharuri mult mai complexe de asimilat. Aceasta înseamnă că organismul cheltuiește mai multă energie pentru a le descompune în glucoză, ceea ce dezavantajează acumularea de calorii și transformarea lor în grăsimi. În plus, mierea furnizează alți nutrienți fata de zahar, deoarece albinele zboară de la floare la floare pentru a obține polen. Mai exact, conține minerale precum seleniu, magneziu, potasiu, zinc și multe vitamine.De asemenea, trebuie menționat că, întrucât mierea nu se descompune, nu are conservanți sau aditivi. Dr. Kantor recomandă utilizarea mierii, deoarece este mai naturală. Cu toate acestea, este important să moderați cantitățile; nici zahărul și nici mierea nu sunt sănătoase dacă sunt consumate în exces.