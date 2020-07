Cum castigi liniste sufleteasca si cum poti tine stresul sub control

Linistea sufleteasca este sentimentul de pace interioara pe care il ai atunci cand le stii pe toate sub control si in buna regula. Uneori, vorbim despre aceasta liniste interioara ca fiind o stare opusa stresului si anxietatii. Omul modern – supus mereu presiunilor cotidiene – este, prin excelenta, tensionat si apasat de sarcini si responsabilitati. De aici vin stresul si lipsa bucuriei de a simti echilibrul sufletesc.O parte din sarcinile pe care le ai de dus in fiecare zi pot fi mutate de pe umerii tai. Astfel, este util si benefic sa iei in calcul pentru copii, de exemplu, serviciile de after-school, in cazul celor mici, sau variantele scolilor de vara, in aer liber, pentru cei mari. In cazul seniorilor din familie, poti apela la serviciile de, care le pot satisface acestora si nevoia de comunicare, dar si eventualele cumparaturi zilnice. Sa-i stii pe cei dragi tie in siguranta este una dintre cele mai bune cai prin care castigi liniste sufleteasca si tii la distanta stresul si anxietatea.De fiecare data cand ceva nu iese perfect avem prostul obicei de a ne invinovati. Suntem de vina pentru ca am ratat o ocazie, am cumparat ceva nepotrivit, am gresit, am uitat sau nu am putut sa ne ridicam la asteptarile pe care le avem fata de noi insine sau fata de cei din jur. Este extrem de daunator sa facem asta. Oameni nu sunt perfecti, oamenii doar tind spre perfectiune, iar cei care reusesc sa depaseasca sentimentul ca sunt vinovati pentru oricare din ratarile sau scaparile lor isi tulbura cu buna stiinta propriul echilibru interior.Nu vei sti niciodata care este cu adevarat potentialul pe care il ai atata vreme cat nu iti vei testa limitele. Asta inseamna sa iesi din zona de confort, sa indraznesti sa faci lucruri care par grele, dificile sau chiar imposibile pentru tine.O strategie foarte buna, care te va face sa nu-ti mai fie frica de provocari, este aceea de a te gandi la ultima experienta reusita in care ai fost dincolo de zona de confort. De cele mai multe ori, lucrurile care par foarte complicate sunt mult mai putin dificile decat ai impresia in primul moment. Secretul este sa incepi si sa incerci.Se spune ca poti ajunge la liniste sufleteasca daca iti vei schimba felul de a gandi. Iar primul pas este sa renunti la „trebuie”. Este considerat un termen stresant, care provoaca anxietate si prin care pui presiune pe tine insati. Pur si simplu inlocuieste-l pe „ar trebui” cu „s-ar putea” si este foarte posibil ca toata realitatea stresanta din jurul tau sa se schimbe si sa devina mult mai prietenoasa.Este neproductiv sa te compari cu cei din jurul tau. Este una din caile prin care, inconstient, ne sabotam increderea in propriul potential. Fiecare dintre noi este unic, fiecare are valoarea si limitele sale, iar comparatia nu este niciodata utila. Cel mai bine este sa te concentrezi asupra ta, sa te straduiesti in fiecare zi, si vei progresa in ritmul tau, fara stres.Mintea noastra produce undeva intre 30.000 si 75.000 de ganduri pe zi, dintre care marea majoritate sunt ingrijorari, spaime si conflicte cu sine. Invata-te, sa gestionezi aceste emotii negative si sa le elimini din minte. Sunt neproductive, induc stres si angoase, tensioneaza inutil si iti produc framantari care te fac sa te indepartezi de ceea ce este linistea sufleteasca.Un sfat: nu-ti face griji pentru toate. Cele mai multe din temerile pe care le ai nu se vor intampla.Este una din metodele care te poate ajuta mereu sa te echilibrezi. A privi in urma ta pentru a rememora un succes si a te bucura de ceea ce ai realizat, de ceea ce esti si de ceea ce ai este o demonstratie de recunostinta fata de tine, o lauda pentru efortul tau si cea mai buna dovada a calitatilor si fortei proprii.A fi recunoscatoare pentru ceea ce ai, pentru ceea ce iubesti si pentru dragostea pe care o primesti este un pas esential in atingerea linistii sufletesti.Sursa foto: pixabay.com