Insomnii, nopti albe, tulburari de somn, rasuciri de pe o parte pe alta... tu ce faci in pat?

Ei bine, somnul este al doilea lucru bun pe care il poti face in pat. Dupa citit, bineinteles. Insa multi oameni se confrunta cu dificultati de adormire sau somn agitat mai ales vara, cand noptile sunt sufocante, sau dupa concediu, cand urmeaza o perioada aglomerata la serviciu si nu numai – acumularea sarcinilor de la birou, pregatirea celor mici pentru inceperea gradinitei sau a scolii.Toate acestea provoaca adultilor o stare de indispozitie generala, oboseala, care se reflecta in programul de somn, iar seara apar problemele de relaxare si de adormire, cu treziri frecvente si imposibilitatea de a adormi la loc sau trezirea dimineata devreme si senzatia de oboseala dupa o noapte de nesomn.In plus, unele obiceiuri din rutina zilnica amplifica problemele de adormire. Toate bauturile cu continut de cafeina (cafeaua, bauturile cola) produc insomnie, la fel cum produsele rafinate din zahar au efect excitant asupra sistemului nervos. De asemenea, glutamatul monosodic – substanta regasita in multe alimente din comert – afecteaza somnul, impreuna cu supraalimentatia, obiceiul de a manca repede si mancarurile grase.Somnul bun inseamna sanatate, iar riscurile la care ne supunem atunci cand nu ne odihnim suficient nu sunt deloc de neglijat: pot aparea diabetul, fluctuatii de greutate sau chiar probleme psihice.Bazate exclusiv pe extracte naturale standardizate, atent selectionate pentru a conferi un somn linistit si odihnitor, produsele din gama BienDormir induc somnul in mod natural, oferindu-i organismului o stare de calm si relaxare. In plus, la trezire nu apare starea de somnolenta reziduala specifica somnului indus de medicamentele de sinteza., prin combinatia de extract uscat de passiflora, mac californian si melatonina, contribuie la reducerea timpului necesar pentru a adormi si la atenuarea tulburarilor de somn la persoanele: care lucreaza pe timp de noapte sau in conditii de iluminare artificiala, care schimba fusul orar, care sunt suprasolicitate in urma unui efort fizic sau intelectual intens, cu oboseala cronica, datorata privarii repetate de somn si la persoanele varstnice, la care secretia fiziologica de melatonina este redusa., prin continutul sau de extract uscat de valeriana, passiflora si mac californian, produce o stare de relaxare necesara instalarii somnului, imbunatateste calitatea acestuia, asigurand functionarea organismului in conditii optime.vine in sprijinul persoanelor care au: tulburari ale duratei si calitatii somului, insomnii cauzate de starile de neliniste, stres sau tensiune nervoasa