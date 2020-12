Ce efecte are administrarea de ulei CBD in cancerul de san

Uleiul de canabis a devenit tot mai popular in ultima vreme datorita eficientei sale in lupta cu mai multe afectiuni, proprietatilor antioxidante, antiinflamatoare si antibacteriene. Cercetatorii incearca sa ii stabileasca utilitatea si in afectiuni grave precum cancerul de san.Canabidiolul (CBD) este compus non-psihoactiv ce se extrage din planta de canabis, folosit tot mai mult in scopuri medicinale. Spre deosebire de THC, un alt compus popular al controversatei plante, CBD nu afecteaza capacitatea de gandire si starea de spirit a celor care il consuma.Cei care folosescau putut constata o ameliorare a unor afectiuni ce provoaca dureri cumplite, o reducere a inflamatiilor, a anxietatii si a stresului; proprietatile sale antioxidante si antibacteriene au fost demonstrate si de numeroase studii de specialitate si sunt in continuare cercetate de oamenii de stiinta.Cancerul mamar este o maladie ce afecteaza anual una din 8 femei, potrivit statisticilor. Diverse studii au aratat ca CBD poate ajuta la ameliorarea bolii, impreuna cu tratamentele conventionale; in plus, consumul dereduce efectele secundare si extrem de neplacute ale chimioterapiei si radioterapiei efectuate pre- sau post-operator.Totodata, la pacientele in cazul carora cancerul s-a extins in organism, CBD poate fi foarte util pentru ameliorarea durerilor, iar, in asociere cu analgezice precum morfina sau alte opioide folosite in medicina conventionala, reduce efectele secundare si dependenta de aceste substante, potrivit unui studiu dat publicitatii in 2015.Un studiu publicat in Molecular Cancer Therapeutics, a indicat ca CBD inhiba o gena, Id-1, responsabila de raspandirea celulelor canceroase in intregul corp si de aparitia metastazelor; studiul a fost facut deocamdata doar pe cellule si pe animale, cercetatorii incercand inca sa determine daca acelasi efect este posibil si la oameni.CBD are si proprietati "citostatice", potrivit unui studiu privind efectele acestui canabinoid in tratamentul si prevenirea raspandirii si aparitiei cancerului mamar. Atunci cand organismul nu mai poate "ucide" singur celulele canceroase, care astfel ajung sa se inmulteasca masiv si sa formeze tumori, CBD o poate face; rezultatele testelor trebuie confirmate, insa, de studii pe subiecti umani.Desi este nevoie de cercetari suplimentare pentru a trage concluzii privind eficienta canabidiolului in lupta impotriva cancerului de san, sunt persoane care s-au "tratat" benevol cu acest compus si care sustin ca rezultatele au fost pozitive.Cercetarile privind efectul canabisului medicinal sunt tot mai intense in intrega lume, pentru a se stabili ce beneficii are acesta pentru sanatate si cum poate ajuta in diferite afectiuni.Pana acum sute de studii au aratat ca CBD este un compus non-psihoactiv si ca poate fi eficient impotriva anxietatii, a durerilor si inflamatiilor, impotriva psihozelor, spasmelor si convulsiilor. Studii clinice au aratat in repetate randuri si ca CBD poate fi de ajutor in tratarea afectiunilor cronice, fiind o alternativa pentru multe produse farmaceutice.Totodata, potrivit unei cercetari datand din 2006, CBD protejeaza celulele nervoase in afectiuni degenerative precum Alzheimer, scleroza multipla sau Parkinson.Notiunea de "calitate elvetiana" este o garantie pentru orice produs sipropune peste 250 de produse CBD legale, cu concentratie de THC este mai mica de 0,2% la ulei CBD cu spectru complet si 0% la uleiurile cu spectru larg.Obtinut din canepa organica, CBD ulei este un supliment premium, cu proprietati antioxidante, antibacteriene si antiinflamatorii, obtinut din canepa organica din Elvetia, in urma unui proces tehnologic avansat, care asigura un produs pur, de inalta calitate.Formula Swiss este o companie de familie infiintata in 2013, care si-a castigat locul in piata, avand mii de clienti in peste 40 de tari, datorita produselor cu eficienta foarte ridicata pentru sanatate si nutritie. Produsele pot fi comandate online si in Romania, in deplina legalitate, ca urmare a unei decizii recente a Curtii Europene de Justitie care permite comercializarea pe piata UE a produselor CBD; livrarea se face rapid, prin UPS, iar la comenzile cu valoare peste 150 de euro, aceasta este gratuita.