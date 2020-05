Apa calda pe stomacul gol: 5 minuni pe care le face pentru organism

Diminetile tuturor ar trebui sa inceapa in fiecare dimineata cu un pahar cu apa calda pe stomacul gol. Asadar, adio cafea! Apa calda bauta dimineata poate face minuni pentru sanatate. Consumata in mod regulat apa calda poate aduce beneficii uriase organismului, ofera energie corpului si reduce

Iti place sa-ti petreci timpul pe perioada verii cat mai mult in afara casei? Evident ca nu esti singurul. Doar ca temperaturile inalte si umiditatea specifice verii le priesc mult si tantarilor, insecte care ne dau mereu de furca in anotimpul calduros. Nu numai ca am aflat din studii de