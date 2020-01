Cea mai buna metoda de a depozita seminte de cannabis

Cei pasionati de seminte de cannabis doresc sa afle, in primul rand, care este cea mai buna metoda de a depozita si de a pastra semintele de cannabis. Cele mai comune intrebari se refera la durata de valabilitate a anumitor tipuri de seminte de cannabis sau despre cat timp rezista acestea in diferite medii de pastrare. De asemenea, este relevant daca semintele de canepa isi vor pastra proprietatile pe care le aveau la inceput.Adevarul este ca, pastrate corespunzator, semintele isi mentin caracteristicile initiale, chiar si atunci cand au fost depozitate pentru o perioada de la cinci la zece ani. Astfel, unul dintre marile avantaje oferite de semintele de cannabis este ca se comporta ca noi chiar si la un deceniu dupa achizitionarea lor.Un element foarte important este ca acestea sa fie achizitionate dintr-un magazin de incredere, cum este Legalizeit.ro, unde se gasesc seminte cannabis de calitate inalta, premiate la multiple concursuri internationale.Cel mai cunoscut furnizor din Romania, Legalizeit.ro, ofera, strict in scop de colectionare, drept suveniruri sau pentru prezervarea genetica. Ambalate ca atare si sigilate de catre producator, aceastea nu vin insotite de informatii legate de germinizare sau cultivare.O metoda de depozitare corespunzatoare prelungeste durata de viata a semintelor achizitionate. Cele mai importante indicatii mentioneaza pastrarea intr-un mediu racoros, intunecat si uscat. De asemenea, semintele de cannabis nu ar trebui sa intre in contact cu razele de soare.Depozitand semintele intr-o maniera adecvata, respectand recomandarile anterioare, precum si pastrandu-le in ambalajul in care au venit, poti prelungi durata de viata a acestora cu pana la 5-10 ani.Pentru a pastra seminte de cannabis cat mai mult timp, trebuie sa le pui intr-un loc racoros, ferit de lumina si de umezeala. Poti sa optezi pentru frigider, congelator sau chiar intr-un sertaras sau intr-o debara. Retine ca schimbarile bruste de temeperatura sunt responsabile de distrugerea integritatii genetice a semintelor de cannabis.La fel de important este ca semintele sa nu fie expuse la lumina solara, fiind depozitate intr-un loc intunecat, ferit de razele soarelui. Lumina si umiditatea excesive pot conduce la germinatie prematura si, in scurt timp, la alterarea semintelor.Pentru cei care nu vor sa se complice cu stocarea semintelor, cea mai eficienta metoda este sa le pastreze intr-un borcanas sau intr-un sertar. Desigur ca semintele trebuie intotdeauna pastrate in pachetul ambalat de producator.Daca iti doresti sa detii seminte de cannabis care sa reziste ani in sir, cel mai bine este sa le oferi un mediu rece care le va ajuta sa isi pastreze esenta. Singurul sfat este ca, atunci cand le pui in frigider, sa le asezi in spatele raftului astfel incat sa nu interactioneze cu schimbarea de temperatura produsa odata cu inchiderea si deschiderea usii.Totodata, ar trebui sa stii, daca intentionezi sa le pastrezi in congelator, ca, de fiecare data cand sunt dezghetate, viabilitatea lor scade. La fel ca orice planta, atat pastrarea in frigider, cat si in congelator poate sa cauzeze umiditate excesiva.In concluzie, semintele de cannabis trebuie pastrate intr-un mediu uscat, racoros si intunecat. Consulta oferta de seminte de cannabis din magazinul Legalizeit.ro si comanda cu incredere chiar acum!