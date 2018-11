Ceai de musetel. Beneficii pentru sanatate. Cine trebuie sa-l evite!

Toata lumea a auzit despre ceai de musetel si l-a folosit cel putin o data in viata. Ceaiul de musetel are multiple beneficii pentru sanatate, insa are si contraindicatiile sale. Despre toate acestea, vom vorbi in articolul de mai jos. Cunoscut in termeni populari si ca romanita, musetelul sau Matricaria chamomilla cum este cunoscut si denumit de specialisti este raspandit in special in zona de ses, in locuri insorite. El poate fi gasit, insa, si printre alte plante semanate sau la margini de drumuri.Daca va intrebati cum pueti face rost de flori de musetel, e destul de simplu. Florile de musetel le putem procura proaspete incepand din lunile aprilie-mai si pana in august sau le putem usca sipastra, folosindu-le la nevoie pentru sanatate.Florile de musetel contin ulei eteric (0,38-0,81%), glucide, acizi organici, colina, vitamine(B1,C) si minerale (calciu, fosfor, zinc, siliciu, cupru, mangan, fier, etc). Datorita acestor insusiri ceaiul de musetel sau infuzia de musetel sunt foarte des folosite.o •tratarea stomacului sensibil,o •sindromul intestinelor sensibileo •ajutor pentru un somn mai lin.Pentru a prepara infuzia de musetel, sunt necesare cam doua lingurite de flori de musetel la o ceasca de ceai, iar vasul sa fie acoperit pentru ca uleiurile sa nu se evapore. Pentru tratarea stomacului este recomandat consumul unei cesti in fiecare dimineata inainte de micul dejun pentru o perioada de doua sau trei luni. Potrivit Centrului National de Biotehnologie, ceaiul de musetel are rol de relaxant digestiv si poate avea efecte pozitive in cazul mai multor probleme ala tractului gastrointestinal: inclusiv flatulenta, indigestia, diareea, anorexia, rau de miscare, greturi si varsaturi. Daca este consumat inainte de mese, are efect tonic pentru apetit.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.