Ceaiul de ghimbir poate calma tusea si intareste sistemul imunitar. Ce beneficii mai are pentru sanatate

Ceaiul de ghimbir este un remediu excelent pentru ameliorarea tusei, mai ales că ghimbirul are proprietăți expectorante și antiinflamatorii, ajutând la reducerea secretiilor care se produc în timpul gripei sau racelii.Cu toate acestea, tusea poate fi însoțită de alte simptome, cum ar fi dureri de cap, oboseală fizică și, în unele cazuri, febră. Chiar daca folosesti remedii naturale, este bine sa consulti un medic in cazul in care apare o raceala sau gripa. Ceaiul de ghimbir poate ajuta la ameliorarea simptomelor, insa este foarte important sa te hidratezi atunci cand esti racit si sa urmezi tratamentul prescris de medicul tau.Iata cateva retete de ceai de ghimbir, cu numeroase beneficii pentru sanatate:Ceaiul de ghimbir cu scorțișoară are un gust foarte plăcut și poate fi băut fierbinte sau rece.Ingrediente: 5 cm de ghimbir; 1 băț de scorțișoară; 1 litru de apă.Mod de preparare: Fierbeți apa, adăugați scorțișoara și ghimbirul, lăsați-l câteva minute. Strecurați ceaiul, nu este necesar să îl îndulciți. Ar trebui să bei 2 căni de ceai pe zi.Un ceai excelent pentru tuse alergică este ghimbirul cu echinaceea, deoarece această plantă medicinală are proprietăți anti-alergice care ajută la calmarea tusei.Ingrediente: 1 cm de ghimbir; 1 lingurita de frunze de echinacea; 1 cană de apă.Mod de preparare: Adăugați frunzele de echinaceea și ghimbirul la cana cu apă clocotită, acoperiți și lăsați-o cateva minute. Se strecoară și se bea pe parcursul zilei.Un ceai excelent pentru tuse cu flegmă este cel din coji de ceapă si ghimbir, deoarece ceapa are proprietăți expectorante care ajută la eliminarea flegmei, calmând tusea.Ingrediente: 1 cm de ghimbir; cojile de la o ceapă mare; 1 cană de apă; 1 lingura de miere.Mod de preparare: Puneți ghimbirul, cojile de ceapă și apa într-un vas, fierbeți timp de 3 minute. Acoperiți vasul și lăsați ceaiul să se odihnească. Poate fi îndulcit cu miere și apoi băut. Ar trebui să bei 3 - 4 căni de ceai pe zi.Acest ceai este delicios și întărește sistemul imunitar, pe lângă faptul că este bogat în vitamina C, combate gripa și răcelile, fiind un supliment natural excelent împotriva tusei.Ingrediente 1 cm de ghimbir; 150 ml apă; sucul de la 1/2 lămâie; 1 linguriță de miere.Mod de preparare: Puneți apa și ghimbirul într-un vas și încălziți la foc mic, după 5 minute adăugați mierea și lămâia, lăsați-o să se răcească puțin și apoi beți.