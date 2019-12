De ce ar trebui sa ne tratam cu remedii naturiste

Exista numeroase motive pentru care ar trebui sa te tratezi cu remediile naturiste atunci cand suferi de o afectiune minora sau care iti provoaca disconfort de mai multe zile. Cele mai importante trei argumente sunt accesibilitatea, eficienta si lipsa substantelor chimice.deoarece multe dintre ele au ca ingrediente alimente pe care orice roman le are in bucatarie sau in camara. Nu te costa nici pe departe cat medicamentele.Spre exemplu, tratamentele naturiste pentru raceala sunt de multe ori foarte ieftine si accesibile. Unul dintre ele este ceaiul de ceapa. Practic ai nevoie doar de doua cepe pe care le fierbi si eventual de putin zahar sau miere pentru a face gustul mai placut. De asemenea, poti pune intr-un batic, infasurat in jurul gatului, tarate, cartofi taiati si spirt. Acest remediu te ajuta sa ameliorezi simptomele racelii.deoarece au ca ingrediente de baza plantele sau alimentele bogate in nutrienti si minerale, cu rol direct sau indirect de a combate afectiunile.Evident, acestea nu pot rezolva toate problemele. Daca ai o afectiune grava, recomadarea mea ar fi sa mergi la doctor. Remediile naturale sunt insa perfecte pentru reducerea inflamatiiilor, pentru scaparea durerilor din gat, pentru imbunatatirea digestiei, pentru tratarea insomniilor etc.. In principiu, tot ce e artificial, chimic, in cazul de fata, nu iti ajuta organismul. Pastilele au in ele substante chimice pentru a avea starea solida. Uneori pot contine chiar si coloranti pentru a da o culoare atragatoare.Din acest motiv, atunci cand este posibil, e indicat sa eviti medicamentele si sa se urmezi calea naturista, preferabil sub atentia unui medic. Ceaiurile nu iti pot face rau daca le consumi moderat insa te pot scapa de multe afectiuni precum raceala , indigestia, inflamatiile etc.Din pacate, atunci cand vorbim de medicina naturista exista foarte multe persoane care se plaseaza la extreme – fie nu cred deloc in beneficiile ei, fie se incred prea mult, fara sa se documenteze.In recomand sa ai incredere in medicina naturista insa atunci cand urmezi un tratament pentru uz intern, e indicat sa iti faci in primul rand analize apoi sa te documentezi daca ai voie sa il iei si in ce cantitati.Exista tratamente naturiste care au efecte miraculoase pentru anumite afectiuni dar cand acestea intra in contact cu anumite boli nu fac decat sa le agraveze. Apeleaza la aceste remedii naturiste dar in acelasi timp monitorizeaza-ti evolutia prin analize medicale periodice. In cazul in care analizele erau mai bune inainte de a incepe tratamentul, atunci trebuie sa te opresti si sa nu il mai urmezi.