Ficatul nu intra in vacanta! Afla cum il poti proteja de sarbatori cu sprijinul plantelor!

Ar fi minunat daca perioada concediilor si a sarbatorilor de iarna ar fi una de relaxare, regenerare si odihna pentru organism. In realitate, insa, situatia este complet opusa. Nivelul de stres este chiar mai mare decat in mod obisnuit, ne culcam foarte tarziu sau pierdem nopti intregi, mancam dezechilibrat, la ore tarzii, si consumam alimente si bauturi ce ne suprasolicita sistemul digestiv.Iar daca cel mai adesea efectele asupra stomacului sau intestinelor se manifesta agresiv, dar sunt de scurta durata, ficatul este unul dintre cele mai afectate elemente ale sistemului digestiv, cu implicatii pe termen lung. Toxinele din alimentele procesate si alcoolul, oboseala si stresul impiedica desfasurarea optima a functiilor hepatice si e nevoie de timp si schimbari semnificative in stilul de viata pentru readucerea ficatului la starea de sanatate de dinainte de aceasta perioada.Cum iti poti proteja ficatul de sarbatori, cand iti este aproape imposibil sa spui nu exceselor? Cu ajutorul plantelor cu actiune hepatoprotectoare! Printre acestea, se numara:Chicorinele si celelalte substante active din compozitia acestei plante au efecte benefice in reducerea toxicitatii ficatului determinata de abuzul de alcool sau de alte substante toxice. Cicoarea ajuta la protectia celulelor hepatice, sustine sanatatea ficatului si a vezicii biliare, favorizeaza eliminarea toxinelor si purificarea sangelui.Are un puternic efect antioxidant si hepatoprotector.Coada soricelului ajuta la protectia membranelor celulare impotriva actiunii distructive a radicalilor liberi, stimuleaza secretia biliara si ajuta la eliminarea disconfortului digestiv.Ajuta la imbunatairea activitatii hepatice si imbunatateste apetitul.Scoarta macinata a acestui arbore contribuie la sustinerea sanatatii ficatului.Toate aceste plante, alaturi de alte ingrediente active naturale cu actiune hepatoprotectoare, intra in compozitia produselor din gama Liv.52 – Liv.52 tablete, Liv.52 DS (double strenght, tablete cu putere dubla) si Liv.52 sirop pentru protectia ficatului celor mici. Ingredientele active din plante se gasesc in Liv.52 in concentratii studiate si recomandate pentru efectul dorit. Actiunea benefica a formulei de plante Liv.52 a fost demonstrata de peste 300 de studii de specialitate si Liv.52 a devenit, de-a lungul anilor, un etalon pentru demonstrarea eficacitatii altor hepatoprotectoare din plante.Plantele din compozitia Liv.52 precum Cicoarea, Catina rosie, Coada soricelului, protejeaza sanatatea ficatului si a vezicii biliare, favorizeaza eliminarea toxinelor, stimuleaza secretia biliara si ajuta la eliminarea disconfortului digestiv.Liv.52 poate fi utilizat cu succes periodic, in cure de 3 luni, pentru protectia sanatatii ficatului sau detoxifiere, in perioadele de stres sau de oboseala, sau poate fi administrat in cure de lunga durata, ca sprijin in diverse afectiuni ale ficatului. Toate produsele Himalaya sunt supuse cercetarii timp de mai multi ani si fiecare planta utilizata este atent selectionata si studiata. Himalaya detine cel mai mare Centru de Cercetare si Dezvoltare din lume pentru plante si produse de ingrijire a sanatatii, unde peste 100 de oameni de stiinta combina retetele din medicina Ayurvedica cu inovatiile tehnologiei moderne. Produsele rezultate contin ingredinte active 100% naturale, fiind utilizate pentru ingrijirea si sanatatea intregii familii. Produsele fabricate de compania Himalaya reprezinta combinatii complexe de plante ce actioneaza sinergic pentru combaterea diverselor afectiuni, plante care sustin absorbtia substantelor active si plante care combat potentialele efecte negative, pentru formule mai rapide si mai sigure. Gama farmaceutica Himalaya este recunoscuta si recomandata in prezent de peste 300.000 de doctori si de specialisti din 90 de tari din intreaga lume.