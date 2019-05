Laptisorul de matca - sursa remediilor pentru sanatate

In cunostintele majoritatii oamenilor, produsele apicole benefice se rezuma aproximativ la mierea de albine si propolis. Stupul de albine are parte de organizare, astfel in cadrul unei colonii de albine mierea reprezinta doar produsul muncii zilnice. Pe langa miere si propolis ce este utilizat cu precadere in dezinfectia stupului, mai exista si alte substante produse de albine pentru a reda functionalitatea acestuia.Laptisorul de matca este unul dintre produsele mai putin cunoscute, dar in schimb dispune de o gama variata de proprietati ce intretin sanatatea. Acest elixir miraculos reprezinta o substanta vascoasa pe care albinele tinere o secreta prin glandele hipofaringiene.Aceasta denumire denu face referire la faptul ca este produs de matca sau regina albinelor, insa reprezinta sursa de hrana a acesteia de la stadiul de larva si exclusiv pe toata durata vietii.Albinele lucratoare se hranesc cu aceasta substanta doar in primele 3 zile, spre deosebire de regina stupului ce beneficiaza de aceste proprietati pe toata perioada vietii, fapt pentru care perioada de viata a acestora este de pana la 50 de ori mai mare.Substantele ce se regasesc in acest produs, difera de la o zona geografica la alta, in functie de rasele de albine si perioada din an in care se recolteza. Laptele albinelor - cum mai este denumit, prezinta beneficii diverse asupra organismului. Unele dintre cele mai clare caracteristici sunt stimularile biologice cu efecte de energizare si regenerare a organismului.Pentru a fi benefic se recomanda consumul depentru consistenta acidului 10- HDA, ce reprezinta substanta activa a acestui produs cunoscuta pentru proprietatile antivirale si antibacteriene.Achizitionarea unor astfel de produse implica o atentie sporita asupra autenticitatii sale pentru un efect optim asupra sanatatii. Astfel, un exemplu in acest sens sunt produsele apicole Albeena ce se regasesc peImportanta acidului 10- HDA este luata in vizor de catre specialistii de la Remediu, astfel produsele cu laptisor de matca crud 2% 10- HDA de la Albeena pot reprezenta o concentratie cu nivel ridicat in randul acestui produs.Unele dintre componentele laptisorului de matca pur pot fi apa, proteinele, lipidele, zaharurile si sarurile minerale.Avantajul este ca acest remediu nu are nevoie de prescriptie medicala, se poate consuma atat in cazul remedierii diferitelor afectiuni, dar si preventiv. Nu prezinta efecte adverse deoarece intervine unde are nevoie corpul de ajutor, fara a interveni cu alte functii. Singura atentionare in privinta consumului este reprezentata de alergia la aceasta substanta.Unul dintre principalele beneficii determinate de hrana reginei albinelor este acela de crestere a longevitatii si reducerea problemelor de infertilitate, fapt demonstrat de perioada lunga de viata de care se bucura regina albinelor, undeva la 5 ani spre deosebire de albinele obisnuite ce traiesc in medie 40 de zile si la numarul mare de oua depus de aceasta, ajungand si la 2000 pe zi.Acidul 10- HDA - substanta activa a laptisorului de matca cu concentratie 2% pe care il recomanda cei de la, aduce un plus in afectiunile imunitare, ofera energie organismului, actioneaza benefic asupra sistemului nervos, reduce colesterolul din sange si creste rezistenta la efort fizic si intelectual.In functie de durata curativa, produsele Albeena cu laptisor de matca pur, se pot regasi pe remediu.ro, in recipiente de diferite dimensiuni. Mai multe informatii despre laptisorul de matca de la Remediu se pot gasi si pe blogul site-ului.