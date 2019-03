Mierea de Manuka: cum o alegi pe cea potrivita si ce beneficii dovedite stiintific are aceasta

Desi este produsa de peste 100 de ani, mierea de Manuka a devenit un produs cautat in intreaga lume dupa dovedirea activitatii non-peroxidice specifice (NPA) de catre dr. Peter Molan in 1981, activitate ce ii confera puterea antibacteriana superioara altor sortimente de miere.Mierea de Manuka nu se administreaza la intâmplare. Cele mai importante doua criterii de care trebuie sa se tina cont sunt motivul pentru care se doreste folosirea mierii (mentinerea unei stari de sanatate buna, intarirea sistemului imunitar, tratarea unor probleme digestive si nu numai etc), dar si istoricul afectiunii ce se doreste tratata (daca aceasta este cronica sau in faza de inceput, daca s-au urmat si alte tratamente etc).In functie de puterea antibacteriana, mierea de Manuka se imparte in patru categorii:ideala pentru consumul zilnic sub forma unui indulcitor natural, pentru intretinere sau preventie;indicata pentru intarirea sistemului imunitar, recuperarea dupa raceli, in infectii usoare cu diverse bacterii si microbi;pentru infectii de natura cronica si acuta care nu raspund la alte tratamente clasice, afectiuni digestive precum ulcerul gastric, intarirea sistemului imunitar slabit si sub forma de pansament pentru iritatii, arsuri si alte rani la nivelul pielii;recomandata in afectiuni cronice si acute cu agenti patogeni rezistenti la antibiotice (Stafilococul auriu, Helicobacter pylori, E.coli, Clostridium difficile sau tulpina bacteriana MRSA), afectiuni care au fost sau nu tratate anterior cu antibiotice conventionale.Mierea obisnuita este cunoscuta pentru compozitia bogata de nutrienti ce confera acesteia proprietati antibacteriene, antimicrobiene, antifungice, antioxidante si imunomodulatoare (de stimulare a sistemului imunitar). Pe lânga diversi nutrienti, mierea de Manuka mai contine si metilglioxal (MGO), dihidroxiacetona (DHA), leptosperina, phenyllactic acid, methoxyacetophenon, methoxybenzoic acid, hydroxyphenyllactic acid.De asemenea, in comparatie cu mierea obisnuita a carui pH variaza intre limitele 3.4 - 6.1, mierea de Manuka prezinta intotdeaunadatorita substantei d-gluconolactone care reduce in mod natural acest nivel. Un nivel pH scazut inseamna o capacitate mai buna de impiedicare a cresterii microbiene si o oxigenare mai eficienta in cazul ranilor cronice. Cele mai multe sortimentelor de miere sunt supuse unor procedee ce implica utilizarea caldurii in momentul recoltarii si al fabricarii, lucru care duce insa si la degradarea nutrientilor din compozitia mierii.Mierea de Manuka este, ceea ce inseamna ca nu este supusa tratamentelor care ar putea afecta calitatile sale terapeutice. Una dintre principalele caracteristici ale mierii de Manuka se refera lacare este mai groasa in comparatie cu mierea obisnuita. Asemenea majoritatii sortimentelor existente, mierea de Manuka trece prin procesul natural de cristalizare care este mult mai lent.mierii de Manuka este unul usor dulceag, dar foarte intens si aromat, iar culoarea poate varia in functie de mai multe aspecte cum ar fi regiunea si perioada de recoltare. In general, mierea de Manuka se remarca printr-ocare poate fi mai inchisa sau mai deschisa, in functie de provenienta si de concentratie.Pentru a beneficia de proprietatile mierii de Manuka, aceasta trebuie sa fie in primul rând autentica. Incepând cu anul 2018, Ministerul Industriilor Primare din Noua Zeelanda a elaborat noi reglementari in ceea ce priveste comercializarea acestui produs. Astfel, mierea este testata genetic si chimic pentru a i se dovedi autenticitatea, fiind necesar sa contina 5 atribute specifice. De asemenea, producatorii din Noua Zeelanda sunt obligati sa precizeze daca mierea comercializata este monoflora (nectarul provine exclusiv din florile de Manuka) sau multiflora (un amestec de plante, unde predomina florile de Manuka).Marii exportatori din Noua Zeelanda si Australia, singurele tari unde se produce aceasta miere, au mers chiar mai departe pentru a-si asigura clientii de achizitia unei mieri originale si calitative. Astfel, Wedderspoon este singurul producator cu certificarea Non-GMO (produse nemodificate genetic) a mierii de Manuka, in timp ce Onuku este singurul producator ce foloseste sistemul ApiTrak, un sistem de trasabilitate a mierii, astfel incât oricine poate verifica autenticitatea, perioada si lotul de recoltare.