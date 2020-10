Plante medicinale pentru sanatatea aparatului respirator

Aerul rece și uscat pe care îl respirăm toamna și iarna nu rămâne fără urmări asupra sănătății noastre. Temperaturile scăzute pot declanșa afecțiuni medicale la nivelul aparatului respirator, iritând gâtul și plămânii, sau pot agrava anumite simptome, în cazul persoanelor care suferă deja de afecțiuni respiratorii cronice. Ce informații vei regăsi în acest articol:- 5 plante medicinale cu rol în protecția aparatului respirator;- Alege BronhoSuport pentru sănătatea sistemului respirator.Aparatul respirator are un rol foarte important pentru organismul uman, fiind responsabil cu asigurarea oxigenului necesar respirației. Aparatul respirator este alcătuit din căi respiratorii (cavitatea nazală, faringe, laringe, trahee, bronhii) și plămâni, unde are loc respirația.Pentru că aerul rece favorizează apariția virozelor și gripei, sistemul nostru respirator are nevoie de o îngrijire suplimentară. Vestea bună este că natura ne vine în ajutor cu remedii naturale eficiente în protecția aparatului respirator: plantele medicinale.Acestea se diferențiază de plantele normale datorită proprietăților farmaceutice pe care le conțin și care fac posibilă utilizarea lor în scopuri terapeutice, pentru o gamă largă de afecțiuni medicale.Este o plantă care se găsește în zonele de deal și munte, recunoscută pentru efectele sale terapeutice în afecțiunile respiratorii. Are proprietăți calmante, antiseptice, emoliente, analgezice și cicatrizante asupra sistemului respirator. Este recomandată în cazul în care te confrunți cu bronșite, pneumonie, gripă, astm bronșic, tuse, sinuzită, laringită, însă este utilă și în tratarea migrenelor, nevralgiilor, reumatismului, insomniilor etc.Cunoscută și sub numele de „planta de gumă”, Grindelia este eficientă în tratarea astmului bronșic, bronșitelor și a tusei seci. Partea aeriană a plantei, folosită în tratamentul afecțiunilor respiratorii, are proprietăți expectorante, antiinflamatoare și sedative, fiind un remediu eficient în ameliorarea simptomelor de răceală și gripă. De asemenea, Grindelia are un efect benefic și în cazul inflamării sinusurilor.Cunoscut sub numele de „mușchi de piatră” sau „mușchi de munte”, lichenul de piatră se găsește în zone muntoase și conține substanțe care îi conferă o acțiune calmantă și emolientă. Lichenul de piatră este eficient în tratarea gripei, bronșitelor, astmului bronșic și tusei. De asemenea, această plantă are efect energizant și grăbește vindecarea organismului în urma virozelor.Este o plantă întâlnită în zonele de deal și munte, având proprietăți expectorante, antiseptice, antitusive, bactericide și reconfortante. Este recomandată în tratarea bronșitelor, gripei, laringitei, răgușelii, tusei convulsive, precum și în tratarea durerilor de cap, reumatismului, oboselii sau depresiei.Conține vitaminele C, A și K și are multiple beneficii asupra sănătății, atât asupra sistemului respirator, cât și digestiv. Are efecte analgezice, cicatrizante, antiinflamatoare, emoliente, dar și antidiareice și hepatoprotectoare.Pătlagina este utilizată pentru combaterea tusei, laringitelor, bronșitelor, astmului bronșic, sinuzitelor, tuberculozei, precum și în tratarea hepatitelor, infecțiilor hepatice, ulcerelor, gastritelor, enteritelor, diareei etc.Plantele medicinale enumerate mai sus sunt eficiente în ameliorarea problemelor aparatului respirator, mai ales atunci când sunt utilizate toate împreună. Spre exemplu,conține miere polifloră, extract hidroalcoolic din frunze de pătlagină, tinctură de cimbru de cultură, tinctură de Grindelia robusta, tinctură de lichen-de-piatră și tinctură de ciuboțica-cucului.Asocierea acestor substanțe are un efect benefic asupra sănătății sistemului respirator, precum și proprietăți antitusive, expectorante și calmante.