Produse bio, produse naturale, produse organice - tu stii diferentele?

Interesul populației pentru produsele bio, naturale și organice a crescut foarte mult în ultimii ani, așa că pe rafturile magazinelor au început să-și facă tot mai des loc mâncarea bio, produsele cosmetice organice, dezinfectanții bio, produsele vegane naturale sau raw vegane naturale.Pe fondul creșterii popularității produselor bio, naturale și organice a crescut, totodată, și presiunea de a înțelege și de a putea deosebi produsele care sunt cu adevărat naturale/bio/eco de cele care sunt doar scumpe, însă care nu aduc niciun beneficiu real consumatorului. Iar dacă această distincție este ușor de făcut atunci când știi unde să te uiți, nu la fel stau lucrurile în cazul diferențierii produselor din interiorul aceleiași categorii: ce înseamnă, de fapt, produse naturale, produse organice șiDacă și tu îți dorești să știi cât mai multe despre produsele pe care le pui în coș, te invităm să aflăm împreună diferențele dintre aceste trei tipuri de produse în cele ce urmează.Mențiunea „natural” de pe o etichetă este o simplă strategie de marketing pentru că orice produs poate fi natural.O astfel de mențiune pusă pe eticheta unui produs nu îți garantează, așadar, că produsul respectiv nu are aditivi, coloranți sintetici sau alte ingrediente cu potențial nociv pentru organismul tău. În plus, nu îți garantează nici măcar faptul că produsul respectiv nu a luat contact cu pesticide, hormoni de creștere, antibiotice etc.De altfel, legislația în vigoare nu face referire la acest tip de produse tocmai în ideea că produsele naturale nu există ca o categorie în sine, ci sunt exclusiv rezultatul unei strategii de marketing.Așadar, atunci când întâlnești această etichetă pe un produs trebuie să știi că nu e vorba despre un produs organic, ecologic sau bio, ci pur și simplu de un produs care este prezentat astfel de producător pentru a-i da impresia consumatorului că are în față un produs mai bun și mai natural decât este în realitate. E bine să specificăm faptul că informația în sine nu reprezintă o minciună pentru că, așa cum aminteam anterior, orice produs poate fi natural.Mențiunea „organic” este utilizată în spațiul anglo-saxon, în Statele Unite ale Americii și în Canada. Un produs organic vândut în spațiul anglo-saxon este, practic, echivalentul aceluiași produs vândut în Germania, Italia sau Ungaria cu eticheta „eco”.În concluzie, organic și eco înseamnă același lucru, dar, așa cum aminteam mai sus, în spațiul franco-german și în majoritatea statelor din Uniunea Europeană este preferată sintagma „produs organic”.Dacă ne referim strict la România, produsele organice sunt vândute sub sigla „ae” (agricultură ecologică), care confirmă că produsele respective au fost obținute în conformitate cu metodele de producție ecologică în vigoare. În general, scopul agriculturii ecologice este acela de a produce alimente autentice, prin procese menite să respecte mediul înconjurător.Când cumperi un produs cu sigla „ae” ai garanția că aproximativ sau cel puțin 95% din ingredientele produsului au fost obținute în conformitate cu metoda de producție ecologică.În plus, un produs organic îți va oferi întodeauna pe etichetă detalii importante despre producător, procesator și vânzător, plus numele sau codul organismului de inspecție sau de verificare care s-a asigurat că produsul respectiv este obținut conform legislației în vigoare.Mențiunea „bio” certifică faptul că producătorul a parcurs un anumit traseu pentru a putea avea dreptul de a folosi eticheta respectivă pentru produsele pe care le comercializează.Cu alte cuvinte, atunci când cumperi un produs bio ai garanția că producătorul respectiv a respectat regulile stabilite de legislația comunitară și națională și că produsele sale au fost subiectul unor inspecții riguroase din partea organismelor competente și special abilitate pentru a întreprinde astfel de controale de calitate.Produsele bio sunt, în general, mai scumpe decât restul pentru că producția rezultă în urma unei perioade mai mari de timp și pentru că are și un grad mai mare de perisabilitate (acesta este, de altfel, și motivul pentru care un măr bio se va strica mult mai repede decât merele non-bio: pentru simplul fapt că mărul bio nu a fost tratat cu nicio substanță artificială care să îl ajute să reziste mai mult pe raftul magazinului).De asemenea, atunci când cumperi un produs bio ai garanția că acesta nu conține pesticide, hormoni pentru creștere rapidă, aditivi alimentari sau conservanți care să asigure păstrarea produsului respectiv pentru perioade îndelungate de timp (exemplul mărului de care aminteam în paragraful anterior).Agricultura bio interzice îngrășămintele și pesticidele, iar culturile trebuie să ocupe un teren pe care nu au fost aplicate îngrășăminte sau pesticide minimum doi sau chiar trei ani înainte. În plus, terenul trebuie să aibă foarte clar definite limitele zonelor de protecție pentru a împiedica astfel culturile să ia contact cu posibile substanțe interzise care s-ar putea regăsi pe terenurile din jur/învecinate.De asemenea, produsele bio oferă garanția că nu sunt modificate genetic, nu conțin aditivi și nici coloranți sintetici, nu au fost obținute cu ajutorul hormonilor de creștere sau a antibioticelor, nu sunt iradiate. Folosirea ingredientelor artificiale este strict interzisă, iar dacă e vorba de produse de origine animală, în acest caz legislația precizează foarte clar faptul că animalele nu trebuie să primească sub nicio formă antibiotice (în cazul în care se îmbolnăvesc și au nevoie de antibiotice, acestea nu se mai încadrează la categoria „bio”).În concluzie, atunci când alegi alimente sau produse eco/bio eviți multiple toxine periculoase, pesticidele (care au potențial cancerigen), solvenți precum toluen sau benzen, dar și diverse metale nocive pentru organismul uman – precum mercur, plumb sau cadmiu.Așadar, chiar dacă prețurile acestor produse sunt mai mari decât ale celor obișnuite, beneficiile pentru sănătatea noastră sunt direct proporționale cu prețul. Ideal ar fi să te gândești întotdeauna că banii dați în plus pe produsele bio sunt bani pe care îi vei da oricum mai târziu pe doctor, atunci când corpul tău se va îmbolnăvi din cauza elementelor toxice conținute de alimentele și produsele non-bio din comerț.Nu în ultimul rând, pentru a face cea mai bună alegere fă-ți întotdeauna timp să citești foarte bine etichetele produselor: acolo se află toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua cea mai bună decizie pentru tine și familia ta!