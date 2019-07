Produsele naturale de la RetetaNaturista - pentru echilibrul organismului tau

Stiati ca aproximativ 25% din medicamentele prescrise de medici la nivel mondial sunt derivate din plante? Din cele 252 de tipuri de medicamente reglementate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, 11% sunt exclusiv de origine vegetala. Mai mult decat atat, in urma cu 200 de ani, primul compus farmacologic, morfina, a fost obtinut din opium, extras din semintele de mac. Inca de pe atunci, oamenii de stiinta studiaza plantele pentru a putea crea produsele farmacologice pe care le stim azi.Dupa zeci de ani de excese de medicamente, de bacterii rezistente la antibiotice si de tratare a simptomelor in loc de cauza bolii, am inceput sa acordam din ce in ce mai multa atentie suplimentelor pe baza de plante. RetetaNaturista pune la dispozitia publicului larg o gama larga de produse naturiste, provenite de la brandul CaliVita, a caror fomula a fost dezvoltata de experti in domeniu, la inalte standarde ale calitatii.Suplimentele naturale CaliVita sunt folosite pentru prevenirea, ameliorarea sau complementarea in tratament a unui numar impresionant de afectiuni, precum alergii, artrita, migrene, oboseala, stres, probleme dermatologice, arsuri, boli gastrointestinale sau chiar boli mai grave precum cancerul. Beneficiile unor astfel de produse consta in faptul ca sunt mai blande cu organismul, neavand atat de multe efecte adverse ca anumite medicamente de sinteza obisnuite.Oamenii folosesc plantele in scop curativ si preventiv de mai bine de 5000 de ani, descoperirile si cercetarile facute in epoca moderna permitand obtinerea unui grad de eficienta si mai mare prin optimizarea proceselor de extractie si de prelucrare a ingredientelor active din plante.Marele avantaj al produselor naturale este acela ca protejeaza organismul in fata deficientelor de elemente nutritive. Chiar daca avem o dieta alimentara echilibrata, suntem in permanenta vulnerabili in fata deficientelor de vitamine, minerale sau alte substante esentiale bunei functionari a corpului nostru. Suplimentele naturale ajuta organismul sa faca fata stresului la care este supus zilnic, sustinand mecanismele naturale de aparare si prevenind astfel aparitia bolilor. De asemenea, produsele pe baza de plante pot intarzia aparitia semnelor de imbatranire, oferind totodata un tonus mai bun si o stare generala de bine.Populare pentru beneficiile pentru sanatate sunt diversele plante continute de altfel si de produsele de la RetetaNaturista, precum rhodiola rosea - care face parte dintr-o familie de plante cu proprietati adaptogene. Acestea cuprind acele substante naturale ce ajuta organismul uman sa se adapteze la provocari ale vietii diverse.Adaptogenii ajuta la reglarea procesul de homeostaza realizat in organism, totodata si la redobandirea echilibrului natural, in special in situatiile stresante - ginsengul, datorita capacitatii sale de a imbunatati starea de spirit si functiile cognitive; ginkgo biloba, prin prisma rolului sau in imbunatatirea circulatiei sanguine centrale si periferice si oregano, care actioneaza ca un antibiotic natural.Sanatatea noastra este afectata si de o serie de factori externi de care, de cele mai multe ori, nici nu ne dam seama, precum utilizarea anumitor produse de curatenie si pana la anumite produse de ingrijire a pielii pe care uneori le folosim fara sa ne informam corect de cum se utilizeaza sau ce contin. Unele produse de curatat traditionale pentru podele, praf sau alte suprafete contin o sumedenie de substante chimice care au efect iritant asupra cailor respiratorii sau a ochilor, iar anumite produse cosmetice (creme, sampoane, produse de ingrijire intima) contin si ele ingrediente care usuca sau deregleaza pH-ul natural al pielii. Indreptati-va atentia spre produse mai blande cu pielea, pe baza de ingrediente naturale, pentru a evita expunerea inutila la substante nocive.Produsele naturale sunt una din cele mai simple metode de a ne mentine starea de sanatate, iar impreuna cu o dieta echilibrata si miscare in fiecare zi, ele ne ajuta sa avem un stil de viata mai bun si o rezistenta mai mare in fata bolilor. Fie ca le folosim ca tratament sau preventiv, este important sa stim principiile de functionare a ingredientelor, dar si afectiunea de care suferim.ofera informatii complete atat despre ingredientele produselor, cat si despre diverse boli, astfel incat sa putem avea o perspectiva corecta si completa asupra modului in care putem sa ne folosim de ceea ce natura ne pune la dispozitie.