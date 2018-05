Tot ce trebuie sa stii despre tratamentul cu ulei CBD

Dintre noile produse aparute in ultimii ani pe piata, uleiul CBD ocupa cu siguranta o pozitie de top. Studiile recente au aratat ca tratamentul cu ulei CBD este foarte benefic pentru organism, avand o serie de proprietati care nu se regasesc in alte produse. Astfel, cu o cerere din ce in ce mai mare, producatorii au intrat pe piata online, de unde poti acum achizitiona ulei CBD de calitate, care iti va fi livrat direct la domiciliu, in peste 40 de tari din lume.Fiind extras din soiuri selectionate de cannabis, ce au un continut redus de THC, dar o concentratie crescuta de canabidiol, uleiul CBD nu are efecte psihoactive (spre deosebire de produsele pe baza de THC), ceea ce il face perfect legal si sigur pentru organism. Din cei 85 de canabinoizi care se regasesc in planta de cannabis, CBD-ul este printre cei mai importanti. Cu toate acestea, exista un persoane care confunda uleiul CBD cu o alta substanta extrasa din planta de cannabis, THC-ul (tetrahidrocannabinol), care are efecte psihoactive. Canabidiolul nu confera acea stare de euforie, iar uleiul CBD nu contine THC decat in cantitati infime sau chiar deloc.Uleiul CBD are o interactiune absolut naturala cu sistemul nervos central, regland functiile metabolice ale organismului. In plus, studiile au demonstrat efecte benefice pentru sanatate, iar pana in prezent nu au fost descoperite efecte adverse.Ca exemplu, in urma cu cativa ani, o fetita ce suferea de crize grave de epilepsie a urmat un tratament cu ulei CBD , ce a facut ca simptomele sa dispara aproape in totalitate, imediat dupa consum. Astazi a devenit foarte cunoscut atat pe plan terapeutic, cat si in industriile de wellness si nutritie, ajungand chiar in domeniul cosmeticelor sau in industria dulciurilor.Fiind o molecula inteligenta, canabidiolul regleaza functiile organismului. Astfel, uleiul CBD participa la echilibrul natural al corpului, stimuland homeostaza (starea naturala de echilibru). Pe langa toate acestea, are efecte antiinflamatoare si analgezice, precum si de scadere a presiunii arteriale la hipertensivi, de reducere a crizelor epileptice si chiar de distrugere a celulelor canceroase.Uleiul CBD poate fi regasit sub multe forme, in concentratii diferite. De aceea, pentru consum, este bine sa ne orientam spre produsele cu "spectru complet" ceea ce inseamna ca, pentru extractie, a fost folosita intreaga planta de cannabis. Studiile, precum cel condus de Scientific Research Publishing, publicat in 2015, a demonstrat ca uleiul CBD cu spectru complet este superior celui obtinut doar din anumite parti ale plantei.Este de asemenea important sa ne asiguram ca originea produsului este verificata si daca a fost testata in laborator. Pentru aceasta, este recomandat sa cumperi ulei CBD de la magazine specializate, precum, care livreaza produse atestate.Desi efectele variaza, in functie de organismul si de istoricul medical al fiecaruia in parte, tratamentul cu ulei CBD duce la o ameliorare rapida a simptomelor, in cazul celor cu afectiuni, precum si la o stare generala de bine. Alte efecte ale consumului de ulei CBD includ relaxarea musculara, un somn mai odihnitor dar si scaderea nivelului de stres si anxietate acumulat pe parcursul zilei.Te vei convinge de toate aceste efecte benefice odata ce incerci si tu produse ce contin ulei CBD. Cauta un distribuitor autorizat, gaseste dozajul care ti se potriveste si bucura-te de sanatate!