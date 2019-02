Uleiul CBD, substanta care ar putea ajuta organismul sa lupte impotriva cancerului

Canabidiolul este unul dintre cei peste 80 de compusi activi care se regasesc in planta de canabis si principalul "ingredient" al uleiului CBD. Spre deosebire de THC (tetrahidrocanabinol), canabidiolul nu are efecte psihotrope, fiind chiar folosit drept antidot in cazul intoxicarii cu THC. Totusi, aceasta substanta este renumita pentru efectele benefice pe care le-ar avea asupra organismului uman, fiind de-a lungul timpului in centrul a numeroase studii de specialitate, efectuate in toata lumea.Iata in continuare cum te-ar putea ajuta uleiul CBD sa tratezi anumite afectiuni considerate in prezent incurabile:Cercetarile au relevat ca uleiul CBD ar putea combate evolutia tumorilor si impiedica dezvoltarea celulelor canceroase in cazul cancerului de san, prostata, colon si col uterin, avand insa rezultate remarcabile si in cazul leucemiei. De altfel, aceasta substanta pare sa actioneze impotriva cancerului la trei niveluri: opreste raspandirea bolii, omoara celulele canceroase si tumorile, dar si amelioreaza durerile cauzate de chimioterapie.Avand in vedere proprietatile sale, uleiul CBD s-ar putea dovedi un bun aliat in lupta bolnavilor de schizofrenie cu psihozele. Totusi, mecanismul exact prin care aceasta substanta amelioreaza episoadele psihotice nu este inca pe deplin inteles de experti. Pe scurt, uleiul pare sa aiba acelasi efect precum medicamentele anti-psihotice, insa fara efecte secundare.Copiii bolnavi de epilepsie tratati cuau prezentat o scadere semnificativa a crizelor, fapt confirmat de 84% dintre parintii acestora, inclusi intr-un studiu international. In plus, acesti copii au beneficiat de un somn mai profund si o stare de spirit imbunatatita, dupa un tratament cu ulei de puritate 98%.Canabidiolul ar avea efecte pozitive si asupra celulelor din creier, impiedicand moartea acestora si, prin urmare, evolutia unor boli precum Alzheimer, Parkinson sau ischemie. De altfel, un studiu clinic a dovedit o ameliorare semnificativa a starii bolnavilor de Parkinson, tratati zilnic cu 100 pana la 600 de miligrame din aceasta substanta. Totodata, uleiul CBD ar dispune de un potential antioxidant mai mare decat vitaminele C si E.Acest ulei pare sa ajute organismul si in lupta cu contractiile musculare dureroase, incontinenta urinara si tulburarile de somn, simptome clasice ale sclerozei multiple.Nu in ultimul rand, acest ulei are proprietatea de a suprima citokinele, acele molecule proteice care transmit informatii intre diverse celule. Totodata, se pare ca aceasta substanta ar inhiba productia de celule gliale de catre interferon sau interleukine, proteine folosite in raspunsul sistemului imunitar.Din acest motiv, uleiul CBD poate fi considerat un potential tratament pentru boli auto-imune ca lupusul ori artrita reumatoida, fiind atat un puternic analgezic, cat si un agent care regleaza un sistem imunitar dezechilibrat.In concluzie, uleiul CBD este o substanta cel putin promitatoare, iar in viitorul apropiat ar putea deveni omologata drept tratament pentru unele dintre cele mai grave tulburari si boli. Daca vrei sa incerci acest ulei, trebuie sa optezi pentru o puritate cat mai apropiata de 100% si sa alegi un magazin autorizat, precum CBDLife.ro, care comercializeaza exclusiv produse de cea mai buna calitate.