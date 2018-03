3 Antibiotice naturale la indemana ta

Suntem diferiti, avem nevoi diferite, insa cu totii ne dorim acelasi lucru: un corp sanatos, la nevoile caruia sa raspundem cu produse cat mai apropiate de natura. Raspunsul la aceste necesitati il gasim inDe cele mai multe ori antibioticele de sinteza ne duc inspre tratamente complexe, de lunga durata deoarece antibioticele de sinteza trebuiesc combinate cu hepatoprotectoare si produse pentru protectia florei intestinale. Produsele naturiste, cu ingrediente din plante reprezinta o alternative.In acest articol dorim sa evidentiem treisiMierea este renumita pentru proprietatile sale medicinale si cu siguranta fiecare dintre noi a auzit cel putin o data ca raspuns la “Ma doare gatul”, propozitia “Ia o lingurita de miere.” Mierea de Manuka este o miere monoflora, unica in lume, obtinuta de albine din floarea arborelui de Manuka, arbore ce creste numai in insulele nepoluate ale Noii Zeelande sau Australiei. Mierea de Manuka are in mod natural un continut bogat in Metilglioxal (MGO™), compus ce ii ofera o putere antibacteriana deosebita. Nu doar MGO face ca aceasta miere sa fie un remediu minune al naturii ci si peroxidul de hidrogen, responsabil pentru calitatile antibiotice ale mierii, clasand-o drept unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Eficienta sa poate fi de 50 de ori mai mare decat a antibioticelor clasice.Putem gasi pe piata urmatoarele tipuri de Miere de Manuka, iar acestea se pot consuma alegand factorul de activitate potrivit necesitatilor fiecaruia:- nivel de intretinere, indicata pentru sustinerea sistemului imunitar in afectiuni usoare si de scurta durata sau recente (raceli, dureri de gat, etc).) - nivel util, indicata pentru tratarea infectiilor cu microorganisme bacteriene si fungice.- nivel superior cu activitate foarte ridicata - recomandata pentru afectiunile acute sau cronice, care au fost tratate anterior si care au o rezistenta sporita la tratamente.- nivel maxim de activitate - recomandata in cazurile unor infectii foarte rezistente.Mierea de Manuka este destinata atat uzului intern cat si extern, fiind un aliat de incredere in afectiuni precum: infectii cauzate de E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Helicobacter Pylori etc.; infectii respiratorii; paradontoza; vindecarea ranilor si arsurilor; probleme ale pielii: acnee, eczeme, riduri, cicatrici. In functie de concentratia sa, se poate administra atat copiilor (Mierea de Manuka UMF 10), cat si adultilor (Mierea de Manuka UMF 25).un alt antibiotic natural si un antiviral cu efecte deosebite. Acesta este o soluţie ce conţine particule extrem de fine de Argint pur, suspendate în apă, ceea ce il face foarte usor de asimilat de catre organism. Cu cat este mai pur si cu cat sunt mai mici particulele de Argint, cu atat mai mult creste eficienta sa in vindecare. Majoritatea medicamentelor de sinteza se afla intr-o stare anorganica. Ajunse in corp, ele trebuie aduse in stare coloidala pentru a putea fi utilizate; proces foarte lent consumator de energie, in urma caruia raman anumite reziduuri. Adesea organismul nu deţine energia necesara procesului si medicamentele sunt eliminate din organism inainte de a fi asimilate. Atunci cand ajung in zonele cu infecţii, ionii de argint aflati in stare coloidala, fiecare cu sarcina electrica pozitiva, modifica mediul electromagnetic si corecteaza potentialul electric celular. Prin electricitatea pe care o aduce in corp,este un catalizator cheie in producerea de oxigen si de alti nutrienti necesari pentru celule. Argintul coloidal este un remediu util in lupta cu peste 650 de specii de microorganism patogene.Argintul coloidal de concentratie mai mica 5ppm sau 10ppm poate fi administrat copiilor, pe cand cel de concentratie 77ppm doar adultilor. Iata cateva din afectiunile in care ajuta argintul coloidal: imunitate, infectii urinare, depresie, gripa, pneumonie virala, ulcer.Un alt antibiotic natural este Biomicin Forte , ce contine ulei esential de cuisoare si ulei essential de cimbru. Compozitia bogata in carvactrol, timol si eugenol a celor doua uleiuri, ofera acestui remediu proprietati antibiotice.este recomandat persoanelor care sufera de infectii respiratorii (viroze, gripa, sinuzita, amigdalita, bronsita, astm bronsic, pneumonie virala), infectii digestive (enterocolite bacteriene, candidozice sau virale, parazitoze intestinale) sau infectii uro-genitale (uretrite, cistite, pielonefrite, prostatite, anexite). Biomicin forte capsule se administreaza copiilor mai mari de 10 ani. Durata unei cure este de 10-14 zile, iar administrarea se poate relua după o pauză de 2 săptămâni.Utilizate inca din cele mai vechi timpuri, antibioticele naturale si-au dovedit eficienta, iar noua nu ne ramane decat sa ne bucuram de efectele lor benefice si sa le transmitem generatiilor viitoare.