Caderea parului: Mituri si greseli care te lasa fara par. Cum sa stopezi caderea parului

Citeste in continuare care sunt miturile si greseli care duc la caderea parului pe care de aici incolo tebuie sa le eviti si cum sa stopezi caderea parului.In prezent cercetatorii studiaza genomul uman pentru a descoperi cauzele caderii parului labarbati. Ceea ce spera sa descopere acesti oameni de stiinta si sa incaseze potul de miliarde de euro este un tratament mai sofisticat care sa corecteze sau chiar sa rezolve problema caderii parului. In acest moment, nici macar oamenii de stiinta nu stiu cu exactitate de ce unii barbati de caderea parului, iar altii nu. Iar acest lucru nu face decat sa alimenteze miturile despre caderea parului la barbati.Este genul de mit in care cred tinerii cand se privesc in oglinda si isi analizeaza parul. Este de inteles faptul ca incearca sa nege cruda evidenta, insa in realitate unii dintre barbati incep sa-si piarda parul inca din adolescenta. Si nu doar atat, cei mai multi dintre barbati incep sa cheleascaintre 20-30 de ani. Si cu cat un barbat incepe sa-si piarda parul mai devreme cu atat mai drastic va fi rezultatul final.Daca reformulam aceasta teorie ar suna cam asa: „Daca vrei sa stii daca vei suferi de caderea parului peste ani priveste-l pe tatal mamei tale". In 2005 un studiu german sustinea faptul ca gena vinovata de chelire este transmisa de mama, ceea ce a intarit si mai mult acest mit. Insa, 3 ani mai tarziu, un alt studiu a demonstrat faptul ca boala caderii parului poate fi mostenita de la ambii parinti. Cu alte cuvinte, atat genele mamei cat si ale tatalui pot fi vinovate de caderea parului.Barbatii care utilizeaza gelul pot rasufla usurati: folosirea produselor de par nu duc la caderea acestuia. Chiar daca nimeni nu stie cu certitudine de unde provine acest mit, se spune ca anumite chimicale din produsele pentru par sunt vinovate de caderea parului. Insa nu exista nici o evidenta palpabila care sa sustina aceasta teorie.Exista credinta populara ca mortilor le cresc unghiile si parul. Aceasta este insa doar o iluzie creata de descompunere. Pe masura ce carnea dispare se creeaza impresia ca unghiile si parul continua sa creasca chiar si dupa ce omul a trecut in nefiinta. Acelasi lucru se poate spune si despre mitul conform caruia daca te tunzi mai des parul incepe sa se indeseasca. Din nefericire, este doar o iluzie creata de circumferinta scalpului.