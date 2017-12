Cordyceps - ciuperca tibetana ce te ajuta sa ramai sanatos

Ciuperca Cordyceps creste in locuri izolate din Tibet, la altitudini de peste 4000m, iar denumirea sa se poate traduce prin „iarna larva, vara planta”. Pe timp de vara, ciuperca creste sub forma de planta. In sezonul de inmultire, sporii sai sunt purtati de vant si se aseaza pe larve de fluturi pe care le paraziteaza. Pe timp de iarna, larva ce contine spori de Cordyceps se ingoapa in pamant unde hiberneaza pe durata sezonului rece. Se hraneste din gogoasa larvei, iar la instalarea sezonului cald rasare de sub pamant sub forma de planta, reluandu-si ciclul.Cordyceps, ca si alte ciuperci medicinale , este bogata in substante benefice organismului uman si este utilizata sub forma de supliment alimentar. In componenta sa se gasesc acidul cordiceptic, acidul glutamic, manitol, proteine, aminoacizi, polizaharide, magneziu si calciu. Acidul cordiceptic este un puternic antioxidant natural ce ajuta la eliminarea radicalilor liberi si la intarzierea imbatranirii celulelor. Sustine activitatea sistemului nervos, a creierului si ajuta la prevenirea si tratarea afectiunilor cardiovasculare.Principalele beneficii pe care o cura cu suplimentul alimentarde lale poate aduce sunt urmatoarele:1. Amelioararea starii de sanatate in caz de gripa, bronsita, pneumonie sau astm bronsic. Cordyceps actioneaza ca un protector pulmonar, ajutand organismul sa depasesca cu succes tusea sau inflamarea la nivelul gatului si nasului.2. Ajuta la revigorarea sistemului nervos, alungand starea de oboseala. Creste automat vitalitatea si pofta de viata. Ajuta corpul sa produca ATP (acidul adenozintrifosforic),acumulatorul energetic al organismului.3. Ajuta la cresterea imunitatii. Este de un real ajutor in cazul afectiunilor pulmonare sau hepatice.4. Creste libidoul si imbunatateste functia sexuala.5. Reduce manifestarile alergice.6. Ajuta la eliminarea virusurilor din organism. Studii efectuate recent scot in evidenta aportul pe care substantele continute in ciuperca Cordyceps in lupta impotriva HPV (Human Papilloma Virus). Este considerat un antibiotic natural datorita proprietatilor sale de a inhiba dezvoltarea mai multor bacterii patogene, precum stafilococul.7. Ajuta la tinerea sub control a nivelului de zahar si de insulina din sange.8. Are proprietati antitumorale, putand fi de real ajutor in stoparea multiplicarii celulelor canceroase.Suplimentul alimentarde laeste un stimulent natural al cresterii calitatii vietii. Poate spori capacitatile intelectuale si atletice si poate ajuta corpul sa lupte activ impotriva oboselii si a stresului.Cordyceps de la COSMO PHARM este un produs ce provine din culturi organice, nemodificate genetic. Pe langa acidul cordiceptic, suplimentul alimentar beneficiaza si de proprietatile substantei adenozina. Aceasta este un nuclezoid responsabil cu imbunatatirea circulatiei coronariene si cerebrale, dar si cu functionarea optima a sistemului nervos.Pentru a beneficia de surplusul de vitalitate si pentru a avea o perpetua stare de bine, se recomanda Cordyceps de la COSMO PHARM. Aflati detalii privind modul de administrare la