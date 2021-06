Cum poti ameliora durerile articulare in mod eficient

Durerile articulare sunt printre cele mai comune si mai frecvente probleme medicale. Localizata la membrele superioare sau inferioare, dar si la coloana vertebrala, acest tip de suferinta are, de cele mai multe ori, drept cauza procesele degenerative osteoarticulare complexe. Tratamentele medicamentoase de lunga durata, uneori chiar interventiile chirurgicale sunt solutii in cazurile foarte severe. Terapia cu suplimente alimentare care promit minuni peste noapte este o utopie care ajuta mai mult psihicul decat articulatia bolnava, dar, dincolo de toate acestea, exista si solutii reale care pot ameliora durerile articulare, pot proteja articulatia si duc la cresterea mobilitatii.Durerile articulare se pot ameliora substantial prin folosirea unor sisteme de sustinere. Acestea pot fi utilizate si de cei care practica diferite activitati fizice sau muncesc, pentru a-si proteja articulatiile. Foarte des articulatiile din zona lombara si cele ale genunchiului au nevoie de protectie pentru ca sunt cele mai solicitate.Extrem de eficiente sunt modelele de genunchiere , utile atat celor care se recupereaza dupa interventii chirurgicale, dar si celor care doresc sa-si protejeze articulatia, si prin aceasta, sa amelioreze sau sa previna episoadele dureroase. Aceste sisteme de sustinere a articulatiei genunchiului sunt necesare persoanelor care petrec mult timp in genunchi (gradinari, parchetari), dar si celor care sufera de o degenerare fiziologica a genunchiului sau au afectate articulatiile soldului, pentru a sustine efortul suplimentar al genunchiului.Articulatiile soldului, ale coloanei vertebrale, genunchilor si gleznelor sunt suprasolicitate atunci cand numarul kilogramelor corporale este prea mare. Greutatea suplimentara genereaza un plus de presiune pe articulatii si contribuie la accelerarea proceselor degenerative. Kilogramele in exces sunt unul dintre principalii factori care reduc mobilitatea, iar acesta in sine este unul din factorii care afecteaza articulatiile si genereaza acel sentiment de anchilozare.In replica, reducerea greutatii ajuta articulatiile si creste mobilitatea. Mai mult, pastrarea unei greutati constante, in limite normale, are ca afect prevenirea afectiunilor articulare.Masajul poate oferi un sentiment general de confort si poate ajuta la cresterea mobilitatii articulare. Daca acesta este combinat cu kinetoterapie este un beneficiu real pentru articulatiile afectate, dar contribuie si la gestionarea durerii si a disconfortului articular.Este important de luat in calcul ca masajul in sine nu este eficient, in mod specific pentru bunastarea articulatiilor, in timp ce masajul terapeutic cu scop dedicat imbunatatirii starii de sanatate a articulatiilor este foarte util. Acesta contribuie nu doar la calmarea durerii locale, dar si la cresterea nedureroasa a mobilitatii articulare.Practic nu exista nicio afectiune care sa nu fie avantajata de o dieta corecta. In cazul afectiunilor articulare, dieta funtioneaza atata vreme cat nu este considerata o terapie, ci un stil de viata. Cartilajul articular are nevoie constanta de vitamine si minerale pentru a se regenera, cu atat mai mult cu cat nu este vascularizat, iar hranirea acestuia se face prin procese de transfer de nutrienti.In aceste conditii, o dieta bogata in fructe si legume proaspete, precum si in alimente integrale este utila si benefica pentru articulatii. Aceste alimente nu aduc doar mineralele si vitaminele necesare, ci si antioxidanti, care sunt vitali pentru ameliorarea inflamatiilor, prin eliminarea radicalilor liberi din organism. Alimentatia sanatoasa este un avantaj si in mentinerea unei greutati normale, dar si pentru prevenirea bolilor de inima si a celor metabolice. Nu in ultimul rand, un aport bun de vitamina D si omega 3, din alimente sau din suplimente alimentare, poate contribui la sanatatea articulatiilor.O dieta bogata in carne rosie, alimente procesate, grasimi saturate si, mai ales, zahar si sare amplifica inflamatiile si agraveaza orice problema articulara.Activitatea fizica este un aliat de baza care stimuleaza functia articulara si regenerarea tesuturilor. In plus, contribuie la mentinerea unei greutati normale, a mobilitatii articulare, dar si la tonifierea musculaturii din jurul articulatiilor, ceea ce ofera acestora un plus de sprijin.Un program de exercitii adecvat stimuleaza vascularizarea locala si, implicit, procesele de osmoza, prin care este hranit si regenerat cartilajul articular. Se poate afirma ca sedentarismul este una dintre cele mai nocive atitudini pentru sanatatea, pe termen lung, a articulatiilor.Nu toate exercitiile fizice sunt benefice articulatiilor. Astfel, este recomandat in principal mersul pe jos, inotul, ciclismul, precum si unele exercitii care cresc mobilitatea articulara. Cele mai bune alegeri sunt exercitiile care nu suprasolicita articulatia, ci musculatura din jurul acesteia.Cei care au probleme articulare pot lua in calcul, ca terapie alternativa, trei produse. Primul este curcuma, un condiment oriental cu reale si foarte active proprietati antiinflamatorii. Unele studii probeaza faptul ca poate ajuta la reducerea durerii si inflamatiei articulare.Al doilea ingredient este capsaicina, care provine din ardei iute si care este o componenta foarte activa in unguentele pentru calmarea durerii si ameliorarea suferintelor articulare.Al treilea este supa de oase, preparata prin fierberea indelungata a oaselor de vita, la foc mic, ca sursa excelenta de colagen natural ce contribuie inclusiv la regenerarea articulatiilor. Evident ca aceste „secrete” sunt cu adevarat utile daca sunt incluse constant in dieta si in terapie.Sursa foto: Shutterstock.com