Par, piele si unghii sanatoase cu Biotina Lichida

Un trio excelent al frumuseții, unghiile, părul și pielea unei femei reprezintă eticheta unui corp sănătos și îngrijit, care poate face față fiecărei provocări cu încredere. Dar pentru ca aceste 3 elemente să aibă un aspect frumos nu este suficient să aplicăm produse de înfrumusețare din comerț, ci trebuie să le susținem din interior, consumând produse cât mai naturale, care vor aduce un aport considerabil de sănătate corpului nostru. Unul dintre aceste produse este și Biotina (vitamina B7), numită și Vitamina Frumuseții, tocmai datorită capacității extraordinară de a oferi un păr strălucitor, piele hidratată și unghii rezistente - află din paragrafele următoare ce beneficii are Biotina:Cum un păr sănătos trebuie să aibă și un scalp revitalizat care să-l susțină, Biotina Lichidă stimulează circulația sangvină a scalpului, ajutând la creșterea părului și împiedicând căderea acestuia. În plus, prin proprietățile sale, biotina curăță scalpul și îi menține un pH echilibrat, eliminând mătreața și hidratând pielea scalpului. Astfel, prin integrarea Biotinei în rutina zilnică, această vitamină are o contribuție semnificativă în sănătatea scalpului, deoarece îl curăță, îl hidratează și previne mătreața și excesul de sebum, adesea nedorit.Datorită proprietăților sale de a revitaliza scalpul, Biotina conferă părului un mediu benefic pentru a crește sănătos. În special prin consumarea Biotinei lichidă, părul va dobândi un volum natural și o strălucire plăcută care provine din interior. Prin absorbția sa rapidă, biotina lichidă are un aport incredibil la nivelul calității firului de păr, prevenind despicarea și conferind o hidratare constantă.Pentru acele femei care aleg o manichiură cu gel din cauza unghiilor naturale fragile, consumarea depoate să le ajute să reducă vizitele la salon și să obțină unghii sănătoase și puternice. Special destinată regenerării unghiilor și stimulării cheratinei care se regăsește în unghii, biotina lichidă este absorbită rapid de către celulele unghiilor și le conferă ajutorul de care au nevoie pentru un plus de rezistență.Deseori, cauza multor probleme care apar la nivelul pielii este deshidratarea acesteia, care poate apărea indiferent de anotimpul în care ne aflăm. O piele deshidratată își pierde din strălucire, vitalitate și este mult mai predispusă unor afecțiuni precum acnee, iritații sau arsuri. Modalitățile de hidratare sunt foarte variate, de la creme, serumuri, nivel corespunzător de apă în organism sau, de preferat, un supliment care să conțină Biotină, deoarece menține sănătatea enzimelor de la nivelul pielii și susține metabolismul acizilor grași care oferă o hidratare optimă pielii.Spre deosebire de alte vitamine pe care trebuie să le administrăm zilnic, Biotina Lichidă oferă energia de care corpul nostru are nevoie, în timp ce susține sănătatea pielii, unghiilor și părului. Pentru o administrare optimă din această vitamină, recomandăm alegerea unor suplimente alimentare cu doze ridicate, precum este cel de la Grădina Sănătății , care are o concentrație de 10.000 mcg/doză. Prin forma sa lichidă care conferă o absorbție ridicată, biotina reprezintă un supliment de calitate ce nu ar trebui să lipsească din rutina zilnică.