7 motive pentru care ar trebui sa folosesti bicicleta eliptica acasa!

Desi bicicleta eliptica nu este cel mai popular aparat fitness, aceasta iti pune la dispozitie antrenamente cu impact scazut asupra articulatiilor si iti permite sa “lucrezi” toate grupele importante de muschi pe durata sesiunilor de exercitii.Astfel, te vei bucura de intarirea gleznelor si genunchilor, programe cardio deosebit de eficiente si arderi accelerate ale caloriilor, astfel incat vei reusi sa-ti sculptezi corpul in timp record. Daca obiectivele tale fitness se suprapun cu ce poate oferi acest aparat, atunci randurile ce urmeaza iti vor dezvalui 7 motive pentru care ar trebui sa te antrenezi pe o astfel de bicicleta.De cele mai multe ori, atunci cand optezi pentru un aparat fitness care iti ofera posibilitatea de a desfasura antrenamente cardio, vrei sa soliciti corpul in intregime. Pe langa muschii picioarelor si ai posteriorului, exercitiile pe bicicleta eliptica vor “pune la lucru” si musculatura spatelui, a abdomenului, a pieptului si a bratelor.Astfel, vei putea alege nivelul de solicitare al fiecarei parti prin distribuirea rezistentei aparatului atat in partea superioara, cat si in cea inferioara. Unele persoane se concentreaza numai asupra picioarelor, insa manerele nu trebuie ignorate. Asigura-te, asadar, ca soliciti fiecare parte a corpului pentru a te bucura de sesiuni cardio cu adevarat eficiente!Miscarile pe care le implica acest aparat sunt perfect naturale, asadar nu va trebui sa deprinzi noi tehnici sportive. Picioarele tale vor urma un traseu deja cunoscut, iar miscarea (atat la pedalarea normala, cat si invers) va simula intocmai conditiile reale de folosire a gleznelor, genunchilor si articulatiilor de la sold. Practic, nu va trebui sa fortezi vreo parte a corpului sau sa inveti noi proceduri pentru a putea exersa in mod eficient.Cu cat mai multe grupe musculare sunt solicitate, cu atat mai mare va fi consumul de energie. Astfel, vei reusi sa arzi mai multe calorii intr-un timp mai scurt. Dat fiind faptul ca nu vei simti stres in articulatii, vei reusi sa sustii antrenamente tot mai solicitante fara disconfort, marind consumul de calorii. In plus, vei reusi sa intaresti si sa definesti musculatura intregului corp.Sportul este benefic atat timp cat nu aduce cu sine disconfort, dureri sau accidentari. Din acest punct de vedere, bicicleta eliptica este aparatul ideal! Traseul pe care picioarele tale il urmeaza ajuta la reducerea considerabila a uzurii si stresului incheieturilor.Fiindca talpile nu parasesc suprafata pedalelor, chiar si exercitiile foarte solicitante nu iti vor induce socuri in glezne, genunchi sau solduri. Pentru a diminua chiar mai mult solicitarea gleznelor, unele modele au pedale articulate care se modeleaza dupa fiecare pas pe care il faci.Fiindca solicita si musculatura abdomenului si a spatelui, bicicleta eliptica te va ajuta sa iti imbunatatesti echilibrul si siguranta miscarilor. In plus, antrenamentele pe acest aparat fitness presupun sustinerea greutatii corpului, iar aceste exercitii sunt foarte importante pentru prevenirea osteoporozei.Bicicleta eliptica iti ofera posibilitatea de a alege nivelul solicitarii atat in partea inferioara a corpului, cat si in cea superioara. In plus, programele pre-setate in consola digitala sunt deosebit de variate, permitandu-ti sa urmaresti o serie de obiective fitness specifice.Unele modele ofera si posibilitatea de a monitoriza wireless toti parametri importanti ai corpului. Toate aceste beneficii, functii si particularitati te vor ajuta sa progresezi rapid si sa te apropii tot mai repede de rezultatele pe care le urmaresti.Aparatele fitness complexe au piese si angrenaje care se pot defecta oricand, insa bicicleta eliptica este o exceptie. Multumita miscarii eliptice cu impact redus si faptului ca foarte putine piese sunt mobile, sansele de aparitie a defectiunilor sunt foarte mici. Practic, nu va trebui sa schimbi motorase, curele, role sau rulmenti, asadar nevoia de mentenanta este aproape inexistenta.