Produsele naturale si sanatatea: 30% dintre romani renunta la zahar

De la obiceiuri sanatoase, mai mult sport si pana la lista de cumparaturi, romanii aleg sa faca schimbari pas cu pas astfel incat sa-si schimbe stilul de viata. Alimente fara zahar, produse naturale, inclusiv pe segmentul de ingrijire si protectie solara, sunt, potrivit datelor Vegis.ro, cateva dintre schimbarile pe care le adopta cei care doresc sa traiasca verde.Vara este sezonul in care stilul de viata isi pune cel mai mult amprenta asupra alegerilor noastre, iar acest lucru se vede mai ales in vacante. Chiar si atunci cand, prin definitie, romanii se simt mai liberi, alegerile lor reflecta dorinta de a avea un stil de viata cat mai aproape de natura. Astfel, potrivit unui sondaj* Vegis.ro, la inceputul lui 2019, 30% dintre romani isi doreau sa renunte complet la zaharul din alimentatie, in timp ce 60% doreau sa adopte o alimentatie mai sanatoasa in general.Indulcitori naturali si cereale integraleSondajul a definit trendul pentru acest an, iar evolutia vanzarilor a confirmat acest trend. Am inregistrat o crestere de 40% pe segmentul produselor fara zahar sau cu indulcitori naturali. A fost un semnal, astfel incat am imbogatit oferta pe acest segment cu 25% produse noi. Cele mai populare sunt indulcitorii din stevie si zaharul de cocos, a precizat Mihai Bucuroiu, fondator Vegis.ro. De asemenea, suplimentele naturale si cerealele integrale se numara printre produsele pe care 45% dintre romani si-au exprimat dorinta de a le integra in meniul zilnic, 82% dintre cei care au raspuns la sondajul Vegis.ro afirmand ca produsele naturiste si cat mai putin procesate te ajuta sa fii mai sanatos.Pulberea de Matcha, mirea de Manuka, uleiul si zaharul de cocos, antioxidantii naturali, inclusiv din ceaiuri, cerealele integrale si fainurile din cocos si migdale sunt printre produsele preferate pentru aceasta vara. Acestea ajuta la stabilirea unui plan alimentar in care elementele definitorii sunt echilibrul si diversitatea, oferind in acelasi timp un boost de energie, mai ales in cazul persoanelor care au o viata activa. Alimente versatile, sunt de asemenea recomandate in acest sezon, fiind usor de combinat atat pentru mese principale, cat si pentru gustari sau deserturi, smoothie si shake-uri.Protectie solara de la naturaTot aproape de natura isi doresc romanii sa fie si cand aleg produse specifice sezonului cald. Astfel, acestia aleg sa se protejeze si sa trateze pielea expusa la soare cu creme cu factor de protectie ridicat, respectiv cu ulei de cocos, de morcov si de avocado. Printre vedetele sezonului se numara si gelurile cu aloe vera, care au un efect racoritor si hidratant, dar si balsamurile de buze cu grad de protectie ridicat.