Un ingredient pe zi pentru un Craciun sanatos

Condimentele speciale si dulciurile sanatoase sunt produsele-vedeta in luna decembrie, aceste categorii inregistrand o crestere de peste 20% in vanzari. Printre acestea se numara scortisoara, turmericul, untul de cocos sau de arahide, dar si condimentele pentru vin sau cele pentru turta dulce, coaja de portocala sau apa de trandafiri. In locul zaharului, romanii aleg siropul de agave sau mierea, inclusiv cea mai aromata, cum este cea din anason. De altfel, pentru cei care sunt in cautarea inspiratiei pentru retetele traditionale de Craciun reinterpretate in stil sanatos sau pentru cadouri, Vegis.ro a realizat un calendar de Advent, care contine cate un ingredient delicios pe zi pentru un #CraciunVerde.Printre produsele care in luna decembrie inregistreaza cresteri semnificative se numara si ceaiurile naturale, produsele apicole, inclusiv mierea de Manuka, cunoscuta pentru proprietatile sale de crestere a imunitatii. De altfel, un sondaj recent al Vegis.ro arata ca vitamina C, ghimbirul, mierea de Manuka, usturoiul, dar si combinatiile de vitamine sunt preferate de adulti in curele de crestere a imunitatii, in timp ce pentru copii cei mai multi aleg complexurile de vitamine (61%) si produsele apicole, inclusiv mierea de Manuka (55%).