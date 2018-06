De ce adora barbatii sa li se vorbeasca vulgar in timpul sexului

În afara scopului său ofensator și a legăturii sale cu momentele de furie, cuvintele vulgare au un alt sens atunci cand vine vorba sex si excitare.Mangaierile, pozitiile sexuale au un rol important pentru apetitul sexual si incitare, insa un factor determinant pentru excitarea barbatilor il reprezinta cuvintele vulgare in timpul sexului, in special pentru barbati.Cuvintele au putere enormă în reacțiile oamenilor. Un salut politicos sau un compliment poate transforma o zi normală într-una extraordinară. Asa se intampla si in cazul actului sexual.În plus, sunetele pe care le fac femeile in timpul sexului le maresc extazul si dorinta sexuala. Barbatii iubesc vulgaritatea in pat deoarece prin aceasta comunicare ei gasesc stimularea si libertatea imaginatiei.Pronuntarea sau ascultarea cuvintelor încărcate cu erotism incita transmiterea dopaminei, o substanță care, printre alte beneficii, ajută la excitația sexuală. Aceste tipuri de fraze pot spori intensitatea emoțională și fizică a experienței sexuale.Un barbat expert in arta amorului știe că cel mai puternic organ sexual este creierul și mijloacele pentru a-l stimula este urechea.Deci, cei mai buni aliați ai tăi sunt strigătele, suspinurile sau șoaptele romantice și, de asemenea, cuvintele murdare. Există două zone din hipotalamus care se aprind când se ascultă obscenități: nucleul preoptic, care influențează nucleul suprachiasmatic, care reglementeaza cicluri de reproducere. Aceste zone ale creierului sunt, de asemenea, activate atunci când spunem cuvinte murdare în timpul sexului. Când ambele zone sunt aprinse, dorința crește.Inainte de a incerca insa aceasta practica, trebuie sa testezi terenul si sa vezi daca partenerul tau este deschis catre aceasta metoda. Există oameni care sunt excitați de cuvinte și alții care nu sunt. Este o chestiune de negociere și de acord in cuplu.Nu este de ajuns doar sa spui cuvinte "murdare". Exista niste tehnici pentru ca aceste vorbe sa aiba efect si sa excita.Atunci când spunem cuvinte obscene, trebuie să fie clare și să se pronunțe bine, astfel încât să poată fi înțelese. Spune ce iti trece prin minte, dar cu claritate. Pentru ca aceste cuvinte sa aiba efect, ambii parteneri trebuie sa intre in joc si sa isi lase libera imaginatia.Dacă la început va veti simțiți puțin rusinati să spuneți cuvinte vulgare, puteți începe cu fraze mai subtile și apoi ridicați tonul. Există trei acțiuni care nu ar trebui făcute în timpul unei conversații sexy: să spui lucruri prea vulgare, care nu ar fi fost niciodată spuse, să vorbești despre o a treia persoană și să vorbești despre romantism. O viata sexuală bună într-un cuplu se bazează în principal pe încredere, comunicare și consens. Din acest motiv, în ceea ce privește vorbitul vulgar in în timpul sexului, primul lucru este sa iti intrebi partenerul daca ar fi incantat sa faceti asta.