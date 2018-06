Cate tipuri de orgasme exista. Le-ai experimentat pe toate?

În plus, există diferite tipuri de orgasme, unele mai ușor de atins decât altele. Pentru a le experimenta, ai nevoie doar de puțină practică și răbdare.Este mai ușor să experimentați un orgasm clitoridian decât cel vaginal. Acest lucru se datorează numărului de terminale nervoase pe care le are clitorisul. De asemenea, datorită localizării sale este mai ușor de stimulat. Cel mai bine este sa stimulezi clitorisul cu mișcări ușoare si cu un joc de ritm, cât și cu intensitate.Atingerea orgasmului vaginal este un pic mai dificila, dar nu imposibil. Vaginul nu are atât de multe terminale nervoase, deci are nevoie de o stimulare mai mare. În plus, există mai multe puncte-cheie pentru a atinge orgasmul prin penetrare. Este adevărat că durează mai mult timp și răbdare, dar este o oportunitate de a te apropia de partenerul tau si de a te bucura de o placere imensa si intensa.Unul dintre cele mai extaziante orgasme pe care le poti experimenta este orgasmul mixt. În acest sens, stimularea clitorisului determină mușchii pelvieni să se contracte producand un orgasm mai intens decât în ​​mod normal. Prin urmare, cel mai bine este stimularea clitorisului în timpul actului. Vei simți ceva unic.Sexul anal este unul dintre subiectele de tabu, deoarece puține cupluri il pratica regulat sau vorbesc deschis despre el. Cu toate acestea, odată este incercat, partenerii experimentează plăcerea la un nivel diferit. Anusul are multe terminale nervoase, astfel încât penetrarea este mai intensa și mai plăcută. Cu toate acestea, anusul are nevoie de o mică lubrifiere suplimentară. De asemenea, trebuie să folosească un prezervativ pentru a evita orice infecție.