De ce au femeile orgasm? 3 teorii dezbatute in studii

Unii specialisti considera ca orgasmul creste sansa ca o femeie sa ramana insarcinata. Ei cred ca prin climax se elibereaza un hormon – oxitocina – care determina contractile uterului. Aceste miscari atrag sperma in tractul reproductiv, ceea ce usureaza fertilizarea ovulului. Aceasta idee este sprijinita de un studiu din 1993 in care femeile au fost rugate sa colecteze lichidul seminal aflat in vagin dupa o partida de amor. Apoi, oamenii de stiinta au comparat cantitatile de sperma stranse atat de femeile care au avut orgasm cat si de cele care n-au ajuns la climax.Astfel, s-a observat ca femeile care au avut orgasm au strans mai putina sperma decat celelalte. Totusi, cercetarea are mai multe lacune, spre exemplu nu se stie cata sperma a fost eliberata la fiecare ejaculare, astfel ca rezultatele pot fi puse sub semnul intrebarii. In plus, daca orgasmul feminin chiar faciliteaza reproductia, nu ar trebui ca femeile sa aiba orgasme mai consistente?