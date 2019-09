13 idei ca sa arati super sexy

Atractia fizica e capacitatea cuiva de a starni dorinta la nivel fizic in altcineva. Daca esti atractiv, fizic vorbind, gasesti mai usor pe cineva care sa-ti stea alaturi. Totusi, nu inseamna ca persoanele atractive au relatii mai reusite si iubiti mai grozavi.Dar daca te consideri atragator fizic, automat ai si mai multa incredere in propria persoana. Iar atitudinea ajuta mereu. Si oricat ar conta calitatile morale in cuplu, totusi, la inceput totul pleaca de la partea fizica. Ti s-a intamplat, poate, sa realizezi acest lucru la intalniri in care te-ai vazut pentru prima oara cu persoana respectiva si ai simtit o puternica atractie la nivel fizic si atat, avand in vedere ca nu stiai nimic altceva care sa-ti dicteze ce fel de om e.Asadar, ca sa intelegi cat de important este aspectul fizic in vietile noastre, trebuie intai sa intelegi ce impact are aspectul fizic asupra celor din jur.Iar pentru asta… e suficient sa te gandesti la cum te face pe tine sa te simti cineva care intra in aceeasi camera in care esti si tu, cineva incredibil de sexy. Brusc te simti amenintat si realizezi ca nu mai esti in deplina siguranta. Si aici intervine limbajul trupului: incep privirile, gesturile, felul in care incerci sa-l surprinzi si sa-i atragi atentia. Totul in baza unei atractii pur fizice. Si daca brusc suntem derutati in prezenta unei persoane sexy din aceeasi camera cu noi, se poate intampla sa ne pierdem de-a dreptul cand vrem sa impresionam persoana iubita. Asadar, atractia fizica e perceptie pura la nivel personal.Totul se intampla in capul fiecaruia.Asadar, un aspect fizic placut da incredere de sine, poate crea un mediu inconjurator mult mai prietenos si atractiv, insa… nu garanteaza niciodata iubirea adevarata. Ca sa arati cat mai bine si sa fii cat mai atractiv(a), noi iti divulgam 13 idei care te vor ajuta sa fii supersexy.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.