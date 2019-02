5 metode naturale de contraceptie. Afla cat de bune sunt!

Ce inseamna: Abstinenta inseamna absenta activitatii sexual.Ne spune specialistul: Abstinenta este o decizie a cuplului care, daca nu este 100% acceptata de ambii parteneri poate duce la ruperea relatiei.Eficacitate: 100%, atat in preintampinarea aparitiei unei sarcini nedorite, cat si in ceea ce priveste transmiterea bolilor venerice. Cum functioneaza: Ambii parteneri trebuie sa fie suta la suta convinsi ca aceasta decizie merita “sacrificiul”.Ce inseamna: Retragerea presupune ca barbatul sa isi retraga penisul din vagin inainte de ejaculare.Ce spune specialistul: Retragerea nu este o metoda pe care te poti baza 100%. Riscul este destul de mare, mai ales ca lichidul preseminal poate contine spermatozoizi. Ejacularea in apropierea vaginului poate conduce, de asemenea, la o sarcina intrucat spermatozoizii “inoata” si pot ajunge la ovul. Eficacitate: Specialistii spun ca metoda este 96% sigura pentru cei care o practica des si si-au“imbunatatit” tehnica. Procentul scade pe masura ce cei care practica aceasta metoda nu sunt familiarizati cu ea.Cum functioneaza: Metoda se bazeaza complet pe abilitatea barbatului de autocontrol. Cu cat el se stapaneste mai bine, cu atat este mai putin probabil ca sperma sa ajunga in interiorul femeii.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.