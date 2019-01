9 motive sa faci sex zilnic

Respiratia profunda nu reuseste sa reduca nivelul de stres? Incearca sexul! In timpul actului sexual, in corp se elibereaza dopamina, o substanta care inhiba hormonul stresului, precum siendorfine (hormonii fericirii), si oxitocina. Intr-un studiu de laborator publicat in Public Library of Science journal, s-a demonstrat ca masculii cobai activi din punct de vedere sexual erau mai putin anxiosi decat cei care nu aveau deloc activitate sexuala.Sexul este o forma de activitate fizica. In timpul actului sexual, schimbarile fiziologice din organism sunt asemanatoare unei sesiuni de exercitii fizice la sala. Pulsul creste, respiratia seintensifica, obosesti. Si, vestea buna, arzi calorii. Daca faci sex de trei ori pe saptamana, timp de cel putin 15 minute, intr-un an arzi 7500 de calorii. Echivalentul unei alergari de 100 km.Daca vrei sa scapi de raceala, sexul este cel mai bun raspuns. Nivelul de Imunoglobulina A, un antigen care lupta impotriva virusurilor, creste atunci cand ai o viata sexuala intensa.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.