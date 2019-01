Beneficiile sexului: Cum si de ce sexul te face mai frumoasa

Toti specialistii o spun, deci, e clar: cu cat faci mai mult sex, cu atat incetinesti procesul de imbatranire. Sexul impiedica aparitia ridurilor si imbunatteste multe functii ale orgasnimului. Cudetalii concrete vin specialistii Marieclaire.com.1. Impiedica aparitia ridurilorHormonii stresului si hormonii antistres sunt cei care au un cuvant de spus in organism. Iar atunci cand faci sex, hormonii care combat stresul sunt eliberati in organism in cantitate mare.De exemplu, betaendorfinele sunt eliberate in corp invadandu-l, atunci cand se atinge orgasmul, si in calea lui sterge urmele lasate de soare, stres, incruntare. Cu alte cuvinte, orgasmul “matura” semnele imbatranirii si stresului.2. Infrumuseteaza si catifeleaza pieleaUita-te in oglinda dupa o partida de sex: esti usor rumena in obraji, buzele sunt umede si rosii, iar ochii stralucesc. Atunci cand traspiri in mod natural, intr-o partida de sex, pielea elibereaza niste uleiuri naturale care fac pielea catifelata si stralucitoare.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.