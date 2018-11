Ce sunt demonii transmisi sexual? Fii atent la ei cand faci sex!

Stiai ca in timpul unui contact sexual poti face schimb de “demoni”? Citeste in continuare acest articol si vei afla informatii despre transferul de entitati energetice in timp ce faci sex. 1. Schimbul de entitati energetice Deschiderea si relaxarea din timpul unui act sexual dau

Dupa cate se pare, barbatilor le sta in fire sa le placa sa citeasca despre sau sa priveasca oameni care fac sex. Iata de ce o fac si de ce este ok. In multe nopti dupa ce sotia lui Kate s-a culcat, Tom statea pe internet pe siteuri porno. Kate a aflat despre acest lucru in timpul unei intalniri de