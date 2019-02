Diferente de libido: Ce sa faci daca ai un partener care are mereu chef de sex

El tine mortis sa faceti sex. Va contraziceti, fiecare o tine pe a lui, apoi vine cearta si vin si lacrimile tale. Iti suna familiar? Sexul e ceva minunat, atunci cand ti-l doresti. Cand nu ti-l doresti, nu mai e deloc asa. Si faptul ca partenerul tau isi doreste sex cand tu nu vreai nu il transforma in vreun monstru. Exista solutii, ca pentru orice pe lume, iar site-ul Sofeminine.co.uk te invata ce sa faci intr-o asemenea situatie.Primul pas daca vrei sa ai o relatie reusita si adevarata cu cel de langa tine este sa fii capabila sa-i vorbesti exact despre lucrurile despre care oamenii evita in general sa vorbeasca. De exemplu, daca te simti nefericita, atunci DA, aceasta este un subiect de discutie si trebuie sa-i spui partenerului. Majoritatea prefera sa nu deschida discutia si sa traiasca intr-o lume a lor, paralela cu cea de cuplu. Explica-i, asadar, cum te simti cand el te preseaza sa faceti sex si ca sexul e despre amandoi, nu doar despre el. Si ca, daca te forteaza, n-o sa-l mai gasesti deloc la fel de atragator. Asa va intelege ca trebuie sa te lase si pe tine sa ai un cuvant de spus cand vine vorbadespre sex.Incearca sa-i comunici exact, cu o sinceritate totala, ce si cum simti in momentele in care el iti cere sa faceti sex si tu nu ai chef. Cand iti refuzi partenerul, acesta isi poate imagina o serie intreaga de motive pentru care o faci, unele departe de adevar. Asa ca fii onesta 100% si spune-i exact motivele pentru care nu ai chef.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.