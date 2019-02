Intrebari care pot prezice riscul de boli cu transmitere sexuala

Ei au conceput o serie de intrebari care sa-i ajute pe oameni sa evalueze singuri riscul de a avea o boala cu transmitere sexuala. Pe langa varsta, testul mai contine urmatoarele intrebari:– Tu sau iubitul/a tau/a ati avut parteneri sexuali noi sau ati avut parteneri sexuali multipli in ultimele 90 de zile?– Ai mai multi/e parteneri/e sexuali/e in acest moment?– Ti s-a spus vreodata ca a primit tratament pentru infectii transmise sexual in trecut?– Cati/e parteneri/e sexuali/e ai avut in ultimele 90 de zile?– Cand faci sex, folosesti prezervativul?Dupa ce ai raspuns la aceste intrebari vei primi un scor care iti spune daca prezinti un risc scazut, intermediar, ridicat sau foarte ridicat de a avea o boala cu transmitere sexuala. Intrebarile nu au un punctaj egal, unele precum cea cu folosirea prezervativului si numarul tau de parteneri/e sexuali/e atarna mai greu in balanta comparativ cu celelalte.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR .RO.