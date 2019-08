Sexting: regulile jocului. Sfaturi importante pentru femei

Pentru cei care nu stiu inca (desi ma indoiesc ca mai sunt multi), presupune sa-i trimiti partenerului mesaje incitante, erotice, insotite (sau nu) de poze pe masura – evident, cu tine insati. Daca te intrebi cine ar face asta, afla ca sexting-ul nu e doar practicat, ci chiar destul de raspandit: statisticile arata ca 28,2% dintre tinerii cu varste intre 18 si 24 de ani trimit si primesc mesaje si poze cu caracter sexual. (Nu e de mirare, avand in vedere ca intalnirile romantice se desfasoara astazi mai mult in spatiul virtual decat offline.)Sigur, asta nu inseamna ca sexting-ul e un apanaj al adolescentilor intarziati si ca nu se cade sa-i trimiti mesaje „deocheate” sotului. Ba chiar se cade, si ar fi de preferat sa faci acest lucru: sexting-ul se incadreaza perfect intr-o relatie sanatoasa si fericita. Singura precautie care se recomanda, indiferent daca vrei sa-ti testezi abilitatile „literare” in mediul conjugal sau aiurea, este sa nu lasi eventualele poze sa ajunga in alta parte decat la destinatar. In rest, lasa-ti fantezia sa zburde libera si bucura-te de sexualitatea ta!Esti novice? Iata 3 sfaturi pentru o experienta de neuitat:In mod obisnuit, sexting-ul joaca rolul unui preludiu (online sau digital, adica prin SMS) pentru sex – asta in cazul in care nu ai o relatie la distanta si iti poti vedea partenerul oricand; cand nu sunteti in acelasi oras, in aceeasi tara sau macar pe acelasi continent, sexting-ul ajunge vrand- nevrand sa substituie celelalte experiente erotice, ceea ce inseamna ca trebuie sa fii mult mai inventiva (dar vei avea oricum timp berechet la dispozitie sa te „perfectionezi”).Cand ramane la stadiul de preludiu, sexting-ul e prilejul excelent sa ii spui iubitului ca il doresti si ca te gandesti la el… in ipostaze „obraznice”. Poti incepe prin a-i scrie ca iti doresti sa-imangai buzele, si de acolo sa cobori treptat spre restul corpului, descriindu-i ce ti-ar placea sa ii faci, unde si cum. Detaliile sunt foarte importante, asa ca acorda-le mereu atentie, chiar daca nu ti se pare ca au neaparat o incarcatura puternic sexuala.Cu atat mai mult cand sunt usor senzuale si mai degraba insinueaza decat sa descrie explicit, detaliile (parfumul pielii, gustul buzelor, culoarea rujului) creeaza imagini mentale irezistibile.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.