Spune-mi ce pozitie sexuala folosesti ca sa-ti spun cine esti

Exista barbati care prefera stilul rapid si in forta, in timp ce altii il prefera pe cel negrabit si tandru. Unii prefera femei flexibile, cu care pot incerca cele mai ciudate si dificile pozitii, altii, dimpotriva, raman iubitorii dedicati ai pozitiei misionarului.Iata ce spun cei de la Askmen despre pozitiile sexuale si despre barbatii care le prefera:Esti genul de barbat caruia nu-i plac deloc riscurile si joaca totul dupa reguli bine stabilite. Din acelasi motiv lucrezi si azi de ani buni la aceeasi companie din orasul tau, in loc sa-ti fi urmat visul din copilarie, in care credeai cu tarie ca vei ajunge un mare astronaut. Iar din fericire, iubita ta nu te iubeste pentru fantezia debordanta pe care o ai in pat, ci pentru acelasi ton monoton si sigur pe care il folosesti in orice circumstanta a vietii. In plus, e posibil ca atunci cand are chef sa-si faca de cap, sa-l sune pe fratele tau cu corp atletic.Se pare ca simti un real dispret fata de femei si nu pierzi nicio ocazie sa le discreditezi. Semnificatia acestui sentiment isi are radacinile in nesiguranta pe care o simti mereu in fata lor, nesiguranta care-si are radacinile undeva in adolescenta, cand toti suferim respingeri si esecuri in dragoste.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.