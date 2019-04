Stiinta confirma: Prima experienta sexuala ne motiveaza sa o repetam

Oamenii de stiinta au descoperit ca prima experienta sexuala ne va marca pentru toata viata deoarece va avea efect asupra vietii tale sexuale ulterioare, creierul suferind modificari.Gabriela Rodriguez Manzo, cercetator la Departamentul de Farmacobiologie al Unității Cinvestav Coapa, a analizat modul in care prima experienta sexuala schimbă funcționarea creierului la persoanele de sex masculin.Cercetătorul explică faptul că în timpul ejacularii, organismul eliberează în mod natural opioide endogene; adică substanțe similare morfinei, care acționează împotriva durerii, dar au și capacitatea de a produce senzații de plăcere. Aceste opioide endogene sunt eliberate in timpul ejacularii și acționează într-o regiune a creierului cunoscută sub numele de circuit al recompensei, în care creierul nostru procesează activități care produc plăcere și care sunt în mare parte acțiuni necesare pentru a trăi pentru mancarea și activitate sexuală.Cercetarea analizează modul în care acele substanțe care produc placere(opioide endogene) fac schimbari in creierul nostru, după prima experiență sexuală. Oamenii de stiinta spun ca experiențele sexuale ulterioare produc, de asemenea, modificări, acestea sunt tranzitorii.Ceea ce inseamna ca prima experienta sexuala ramane in mintea noastra pentru totdeauna si ne provoaca senzatia placuta care ne motiveaza sa o repetam."Consecintele acestui comportament ne fac sa repetam experienat, astfel incat sa asiguram viitorul speciei. În plus, se stabilește o asociere între stimulii olfactivi și vizuale prezentate în timpul primei experiențe sexuale, cu senzația plăcută“, a declarat coordonatorul studiului.Cercetătorul a observat ca animalele care nu au avut activitate sexuală, chiar dacă sunt mature sexual, se comportă diferit decât cei care au experimentat-o ​​o dată.