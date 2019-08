Vrei sa stii daca e bun la pat? Iata 6 semne subtile dupa care sa te uiti

Acestea te vor ajuta sa-ti faci o idee daca barbatul cu care te intalnesti merita sau nu sa te aventurezi cu el in asternuturi.“O persoana care are pofta de mancare, are pofta si de viata, si de sex”, spune Tracey Cox, expert sexolog , autoarea cartii “Supersex”. Tocmai de aceea, fii atenta cum mananca. Ii place sa savureze fiecare inghititura? Exact asa iti va savura urechile, gatul, sfarcurile. Si enumerarea ar putea continua. “Ocoleste barbatul care in 10 secunde a inghitit un hamburger urias. La fel de repede se va termina si partida de sex”, a adaugat Cox.Specialistii spun ca 93% din comunicarea umana este facuta prin intermediul tonului folosit si a limbajului trupului si numai 7% se face prin cuvinte. Iar cand vine vorba despre sex, trupul NU minte. Daca de la prima intalnire ai constatat ca evita contactul vizual, sta departe de tine, bratele sunt incrucisate, n-are sens sa mai accepti o a doua intalnire, chiar daca el ti-o cere. Toate semenele de mai sus indica un dezinteres total. Sau, chiar daca este interesat, vei avea de-a face cu un tip rece si distant.E adevarat, nu-ti poate cumpara dragostea cu bani. Insa modul in care se poarta cu banii s-ar putea sa-ti dea niste indicii despre cum va fi in pat. De exemplu, daca ii place sa se laude cu banii si-i flutura de cate ori are ocazia, probabil ca nu te va intreba ce anume iti place in pat. El are o rutina deja prestabilita a lucrurilor care lui i-au placut si o urmeaza cu sfintenie. Daca este zgarcit, s-ar putea sa fie la fel de zgarcit si retinut si in pat. “O inhibitie in cheltuirea banilor reflecta si o inhibitie in dormitor”, a mentionat dr. Pam Spurr.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.