Totul despre cum este femeia Varsator in pat

Un spirit independent si original, femeia Varsator manifesta aceleasi trasaturi si in pat. Este una dintre cele mai sexi native si cucereste prin faptul ca este lipsita de inhibitii. Adora sa satisfaca fanteziile iubitului si nu se da in laturi nici de la jocuri sexuale sau pozitii neconventionale.Vrei sa afli totul despre femeia Varsator din pat? Descopera-i secretele in randurile de mai jos!Cum este? Ca si in viata de zi cu zi! Independenta, plina de energie si imprevizibila, aceasta nativa uraste plictiseala si are o atitudine exploziva in asternuturi. Ii plac sexul hardcore, jucariile sexuale si nu o sperie nicio fantezie, ba, dimpotriva, o incita toate.Cea mai buna descriere a femeii Varsator in pat? Face sex pentru ca ii place si pentru ca astfel indeplineste o necesitate a corpului sau, bucurandu-se in acelasi timp. Nu e o fire romantica si reprezinta, conform DivaHair, una dintre putinele femei din zodiac care intuiesc diferenta dintre a face dragoste si a face sex.Cum pentru o asemenea nativa sexul e practic o performanta fizica, o modalitate de a ramane sanatoasa, zonele erogene sunt greu de definit. Mai degraba, nativa nu se da in vant dupa preludiu; daca e sa fie, bine, daca nu, ea se simte satisfacuta oricum. Gambele, gleznele, incheietura mainii sunt zone unde adora sa fie atinsa, iar buzele tale o pot duce in al noualea cer. Insa nu este obligatoriu ca drumul spre placere sa treaca neaparat pe aici. Mai grav ar fi ca femeia Varsator sa simta ca acorzi atentie acestor zone erogene din obligatie, fiindca sa te supui convenientelor in pat e cel mai mare pacat in viziunea sa. Sexul e liber, si placerea la fel.Deja esti intrigat de aceste informatii si vrei sa afli daca esti compatibil cu ea? Se pare ca zodiile cu care Varsatoarea se va simti cel mai bine intre asternuturi sunt tot cele de aer. Cu Gemenii impartaseste dorinta de aventura si de placere si poarta cele mai incitante conversatii. Nativei ii place delicatetea Balantei si va fi mereu pe aceeasi lungime de unda cu Varsatorul. In continuare, zodiile de foc sunt la fel de pasionale si de lipsite de inhibitii in pat ca ea, asa ca relatia sexuala cu Leul, Berbecul sau Sagetatorul e aprinsa. De partea cealalta, zodiile de apa vor primi un mare „nu” din partea Varsatoarei. Nu o deranjeaza performantele lor (rareori isi critica partenerii), ci mai degraba acesti nativi se vor indeparta de ea, neintelegand cum poate sa nu puna suflet atunci cand cedeaza pasiunii carnale.La cat de libera si pasionala e in pat, nu e deloc de mirare ca Varsatoarea nu accepta tradarea. Pentru ca nu suporta complicatiile, nici nu va dori sa te ierte daca i-ai fost infidel. Nu tine ranchiuna mult si, pana la urma, va trece peste gestul tau, dar nu iti va mai deveni partenera.Insa rareori ajunge aceasta nativa sa se confrunte cu infidelitatea. Desi nu o arata, Varsatoarea e extrem de intuitiva si atenta la comportamentul barbatului ei, asa ca va ghici cel mai adesea cand acesta „are pe alta”.Daca ar fi sa realizam un top al celor mai dorite amante din zodiac, femeia Varsator ar fi prima. Desi nu suporta tradarea, nu o deranjeaza sa fie a doua din viata barbatului ei, atat timp cat acesta e sincer cu ea. Ba, mai mult, nu va avea pretentii sa devina partenera oficiala si cat timp este respectata si sexul ii prieste, accepta ca totul e permis in dragoste si razboi.Insa exista un moment cand Varsatoarea va renunta fara regrete la pozitia de amanta. Daca isi da seama ca provoaca suferinta, instinctul ei de fire umanitara va prelua conducerea si o va determina sa spuna „pa”.Nu e de mirare ca partenerul de pat al femeii Varsator e un norocos. Nu numai ca nativa se poate transforma intr-o maestra Kamasutra cat ai clipi, dar nu o deranjeaza sa ii indeplineasca orice fantezie. De partea cealalta, intelege chiar si esecurile sexuale si nu are mari pretentii cu privire la aspectul fizic sau la resursele financiare ale iubitului.Daca poti tine pasul cu ea si cu schimbarile ei rapide de personalitate (poate trece de la o diva sexi la o drama queen in cateva minute) si nici nu incerci sa ii ingradesti libertatea, femeia Varsator va fi o zeita in pat pentru tine!