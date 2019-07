Diana Bianca a dat petrecere mare de ziua sa de nastere. Vezi cine a fost alaturi de ea si cum a petrecut.

Frumoasa afacerista Diana Bianca și-a aniversat ziua de naștere. A fost petrecere mare, la care s-a adunat crema showbiz-ului românesc.Diana Bianca Lucan e nascuta pe 1 iulie, chiar in plina vara, iar frumoasa afacerista si prezentatoare tv a alespentru un astfel de anotimp, pentru sarbatorirea zilei ei de nastere:. Diana nu s-a abatut de la a avea un eveniment memorabil si invitatii au fost tratati cudin partea, unmarca, iara fost unul special creat de). De asemenea, chiar daca Diana a fost cea sarbatorita, ea si-a dorit sa ofere celor prezenti si un mic cadou pentru simplul fapt ca i-au fost alaturi, iara avut grija de-urile invitatiilor.Desigur, cel mai asteptat moment a fost, un tort superb pe 5 etaje marca, iar in concordanta cu acesta, cei prezenti au avut parte de un spectacol de artificii si o roaba plina de sampanii.Pentru petrecerea aniversară pe care a organizat-o zilele trecute, Diana Bianca a ales o rochie de culoare argintie, cu pene, în care a arătat foarte bine, fiind semnata de Alexadra, designerul talentat al branduluiDe la petrecerea Dianei nu au lipsit prietenii vechi:“Nu stiu ce va fi peste un an. Nici ce imi va aduce ziua de maine, nu stiu.Dar sunt atat de recunoscatoare, in acest moment, pentru tot binele din viata mea...!Nu cadourile si florile sunt importante, ci grija, atentia si timpul vostru. Pentru ca eu asta regasesc in ceea ce primesc. Si e ceva minunat sa vezi ca atat de multi oameni iti dau timpul, atentia lor...Va multumesc tuturor! Celor care ati fost langa mine (si am etichetat o mica parte, doar), dar si celor care mi-ati facut urari pe retelele de socializare.E un sentiment unic acela de a fi iubit si apreciat. Iar de ziua mea, eu asta imi doresc: sa pretuim mai mult ceea ce avem, sa ne bucuram de fiecare clipa, sa intelegem ca traim intr-o magie pe care trebuie doar sa o constientizam.” a comentat Diana Bianca în mediul online.