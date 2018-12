Vedete celebre pariori indemanatici

Nu este nici un secret că lumea jocurilor de noroc face parte din viața actorilor celebri, care au ales lumea gamblingului ca un alt mod de a cheltui averile colosale. Asta se întamplă chiar din anii ' 60, dacă ar fi să aruncăm un ochi peste vremurile lui Frank Sinatra, Dean Martin sau Sammy David. În timpurile noastre, credeți sau nu, unele dintre cele mai populare vedete sunt atrase de câștigurile și pierderile mari provocate la gambling. Unii sunt mai norocoși, alții nu prea!Cavalerul Întunericului,, de altfel și câștigătorul a două premii Oscar, este unul dintre cele mai bune exemple că te poți realiza în mai multe meserii. Actor, regizor și un jucător profesionist, Ben este un pasionat al poker-ului, unde chiar a câștigat unul dintre campionatele de stat din California. Între timp a devenit unul dintre cei mai înflăcărați fani al blackjack-ului, care i-a adus actorului un câștig de 800 000 $ și în același timp crupierului un bacșiș de 150 000 $.și poți lăsa și tu un bacșiș așa de generos!Porecla "Money" a luine spune totul despre stilul lui de viață, atunci când sportivul nu boxează. "Money" își petrece cea mai mare parte din viața lui în cluburi de striptease, cazinouri sau pariind pe echipele sale preferate, unde de altfel a și câștigat un milion de dolari, la niște pariuri plasate pe fotbal. Ne întrebăm acum, oare cât a pierdut până la acest câștig?este încă o celebritate dinși se pare că este o legendă și în lumea blackjack-ului, unde sportivul a câștigat de curand 1 mil $. Având în vedere că Tiger Woods pariază pe o singură mână 25 000 $, nu ne impresionează milionul asta, mai ales că pentru nu el nu înseamnă nimic mai mult decât o mână câștigătoare.actorul care face 1.8 milioane de dolari pentru un sigur episod din Two and a Half Men, este dependent de jocuri încă din tinerețe și cheltuie aproximativ 20 000 de dolari săptămânal la pariuri sportive, după cum a declarat fosta sa soție, Denise Richards. Se pare însă că actorul are mai multe dependențe, inclusiv jocurile de casino și alcoolul, cel din urmă aducându-i destituirea din cel mai popular serial de comedie.este un exemplu clar că lumea jocurilor de noroc nu aparține numai sexului tare, dar unde și femeile pot avea un cuvânt de spus. Starul american a dezvoltat inevitabila dependență de jocuri și a reușit performanța de a-și pierde masina, un valoros, la o mână de blackjack, în plus și-a câștigat și interzicerea în cazinoul care îi poartă numele. Gurile rele spun ca Paris a avut și parte de câștiguri, dar mai mult de pierderi. Oricum ar fi, nu credem că i-a afectat stilul de viața foarte mult.eroul păianjen, se pare că este un jucător extrem de abil la Texas Hold' Em, unde de altfel a și câștigat 300 000 $.Mai rău este că îi plac jocurile ilegale de poker, fapt pentru care a și fost dat în judecată, alături de alte celebrități din lista A-A, oameni de afaceri și avocați. Maguire a decis să nu se lase învins și a intrat în lumea profesioniștilor după ce l-a avut ca profesor pe Daniel Negreanu, jucătorul profesionist de poker și câștigătorul la World Series of Poker.