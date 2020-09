Alege un instrument didactic bogat in continut

Librăria Delfin pune la dispoziția dumneavoastră o gamă largă de manuale de biologie pentru clasa a XI-a. Prin conținutul lor, manualele de biologie au rolul de a explica prin intermediul unui limbaj științific și actualizat principiile formării și funcționării lumii vii și al sistemelor biologice.Pentru noi calitatea conținutului este ceea ce contează. De aceea, toți cei care aleg un manual biologie clasa 11 din variantele regăsite la noi, se vor putea bucura de profesionalism. Realizate pe baza programei școlare și avizate de Ministerul Educației, manualele de biologie prezente pe site-ul nostru ghidează într-un mod eficient elevii clasei a XI- a, printr-un conținut atent structurat, spre asimilarea unor noi cunoștințe în acest domeniu. Evitând conceptul unei memorii uzate la maxim, aceste manuale expun logic informații de înaltă calitate, captivând atenția și curiozitatea elevilor.Structura lor este una care facilitează receptarea cu ușurință a informațiilor, astfel încât elevului să-i fie ușor să înțeleagă și să aplice cele învățate. Elevii vor reuși să dobândească o atitudine pozitivă față de ora de biologie, întrucât manualele au un conținut lejer și concret. Informațiile și aplicațiile pun în evidență cele învățate, iar pe parcursul studierii elevul își va elimina toate curiozitățile avute până la un moment.Instrumentele didactice destinate elevilor de clasa a 11-a pe care noi ne bazăm pentru studierea acestei discipline, numită biologie, și pe care vi le propunem și dumneavoastră sunt următoarele:- Elena Hutanu Crocnan,, București, Didactică și Pedagogică, 2019.- Ionel Roșu, Călin Istrate, Aurel Ardelean,, București, Corint, 2014.- Cezar Niculescu, Radu Carmagiu, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu,, București, Corint, 2014.- Stelica Ene, Elena Emilia Iancu,Târgoviște, Gimnasium, 2007.- Aurora Mihail, Florica Macovei,, București, All, 2007.- Ioana Ariniș,, București, Sigma, 2006.- Stefania Pelmuș Giersch, Amalia Florina Toma,(filiera teoretică), București, CD Press, 2006.- Tatiana Tiplic,(filiera teoretică), București, Aramis, 2006.- Aurora Mihail, Victoria Alexan,, București, All, 2001.Manualul de Biologie destinat elevilor de clasa a XI-a, a cărui autor este Elena Hutanu Crocnan, a apărut în anul 2019, la editura Didactică și Pedagogică, în București. Acesta este cel mai nou manual de biologie pe care noi vi-l punem la dispoziție. Manualul este realizat conform cerințelor curriculare și este structurat pe capitole bine-delimitate (Cap.1 Alcătuirea corpului uman; Capitolul 2 Funcțiile fundamentale ale organismului uman-Funcțiile de nutriție-Funcția de reproducere etc.), bogate în conținut cu informații de calitate. Printre subiectele abordate de cele două autoare, în acest manual, întâlnim lecții despre sistemul nervos, despre glandele endocrine, despre mișcare, despre sistemul osos și muscular, despre metabolism ș.a. .Cu un aparat ilustrativ complex, în strânsă corelație cu tematica lecțiilor, manualul recurge la o structură recurentă acestora, în cadrul căreia o fișă de evaluare, câteva aplicații practice se susțin reciproc în conturarea demersului didactic. Noile noțiuni și noii termeni specializați se bucură de corectitudine, de rigoare științifică, dar și de accesibilitate. Fără a crea haos în mintea elevilor, lecțiile se constituie din informații fundamentale, clare și precise. Astfel că ele răspund cerințelor esențiale prescrise în programa școlară, elevul acumulând cunoștințe bine-organizate și structurate, deprinzând metode de investigare și raționament și dezvoltând atitudini specifice. Noile informații din domeniul fiziologiei, bazate pe noțiunile anatomice deja parcurse, sunt expuse cu claritate, conform cerințelor moderne, și completate de experimente elocvente. Astfel, întreg demersul didactic propus de autoare vine în întâmpinarea deprinderii la elevi a unei atitudini responsabile față de propria-i sănătate și de cea a colectivității în care trăiește.Evaluarea cunoștințelor dobândite pe parcursul studierii fiecărei teme în parte se realizează printr-o varietate de mijloace: completarea enunțurilor lacunare, asocieri, răspunsuri libere, formularea de concluzii sau ipoteze, interpretarea unor grafice/ a unor imagini, întocmirea unor tabeluri/ a unor scheme grafice, aplicarea cunoștințelor asimilate la situații noi etc. .Pentru mai multe informații legate manuale de biologie pentru clasa a XI-a, vă rugăm să accesați pagina noastră online. Oricare dintre aceste instrumente didactice se poate achiziționa simplu și rapid, direct de pe site-ul nostru.